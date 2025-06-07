桃園棋藝社違規賭博 議員籲嚴管

桃園市桌遊店、棋藝社林立，「掛羊頭賣狗肉」非法經營賭博案件成長，警方自2021年迄今，共查獲48件。議員爆料。有房東趕不走非法業者束手無策，要求把場館納入特種行業加強管理。副市長王明鉅說，將從建築法規下手，限制空間只能從事哪些活動，違反就開罰。

國民黨議員黃婉如質詢，有婦人將透天厝1、2樓分租，1樓房客宣稱開設社團性質的棋藝社，2樓房客表示要開交際舞歌友會，簽約後，1樓變成麻將賭博場所，2樓成出入複雜的卡拉OK。

黃婉如說，該婦人曾想解約，但房客即便遭人檢舉且查獲不法事證，卻稱「成員私下行為與社團無關」拒搬，婦人見房子拿不回來束手無策；要求加強管制，提升為特種行業，加強規範。

民進黨市議員陳雅倫質疑，這類自助桌遊店多採無人化經營，警察到場也難查緝，要求比照夾娃娃機店管理，訂定相關自治條例，杜絕非法行為。

經發局長張誠說，提供民眾下象棋、打橋牌和桌遊的店家，屬於休閒運動場所，此類場所還包含打羽球、桌球及其他運動館舍，若納入特種行業加強管理，恐招致反彈。警方表示，將加強蒐報與臨檢，防制非法賭博。

王明鉅指出，棋藝社常以交流名義成立社團法人，若以合法掩護非法查緝不易，市府將從建築法規下手。王明鉅說，若查到非法賭博，將認定該空間屬供人運動休閒場所，以「使用類別不符建築法」開罰，連續開罰直到改善、變更或搬離為止。