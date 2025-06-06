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苗栗表揚績優選手 鍾東錦：今年編列2550萬元獎勵金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金；鍾東錦強調，縣府持續推動校園與社會體育運動發展，透過三級制培訓機制與運動選手培訓計畫，提供經費補助與資源，幫助選手全力備賽，追求卓越，並為苗栗爭光。

近來在全國各項比賽，苗栗縣展現實力，首次在金門舉行的全國小學田徑錦標賽，苗栗奪得1銀2銅，其中客庄國小張芯境獲得女子跳高銅牌、周佑昇拿下60公尺銅牌，並與隊友合作贏得男子400公尺接力銀牌，展現團隊默契與技術。籃球、網球、跆拳道、田徑、角力等項目也表現亮眼，共獲7金16銀10銅。

縣府教育處指出，大同國小、苑裡國小及明仁國中學生在籃球、排球、橋牌賽事也有傑出表現，凸顯苗栗體育的深厚實力。今年並有4名選手榮登國手行列，包括跆拳道選手潘筱晴、田徑選手劉子渝、蕭潔、及網球選手曾彥嘉，他們的成就不僅靠自身努力，更仰賴學校、教練與家庭的長期支持。

橋牌賽事方面，中華台北U16代表隊6名選手全是明仁國中七、八年級學生，5月初參加在泰國舉辦的第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽，榮獲錦標組亞軍，取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格，也創下歷來最佳成績，展現明仁國中「橋藝國手搖籃」的堅強實力。

中華台北U16代表隊教練團成員邱宏宬表示，U18組的選手也全是明仁校友，由曾獲亞運金牌的楊欣龍擔任專任教練，U16代表隊今年禮聘他指導，成績也明顯提升。

今天的表揚典禮共發放25萬1700元獎勵金。鍾東錦強調，要成為頂尖選手，必須經過長時間的刻苦訓練，他深知其中的辛勞，因此縣府不僅表揚優秀選手，更期許他們持續努力突破自我，再創佳績。

縣府編列獎勵金，就是希望給予選手最實質的鼓勵，也讓大家能專注訓練、挑戰更高目標，114年度縣府共編列2550萬元獎勵金額度，就是用於獎勵及鼓勵所有教練及選手持續往前衝，再度為苗栗爭光。

苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午在國際會議廳表揚體育績優選手，共有174名優秀運動選手、教練及領隊獲得獎勵金。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 運動 教練

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