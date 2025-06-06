竹市兒探館停工2年新進度曝 桃園總圖建築師團隊接手

新竹市前市長林智堅任內將世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，但興建時因統包廠商施工嚴重延宕，市府2022年9月解約停工迄今。竹市文化局今天指出，歷經2年9個月努力，近日完成規畫設計監造案決標，由承攬桃園總圖的郭自強建築師事務所團隊得標，拚2027年完工開館。

竹市文化局指出，新竹市兒童探索館整修統包工程先前因統包商延誤履約期限，致使工程停工並終止契約，市府近年辦理中途結算作業、現況評估案及規畫設計監造案相關招標作業，終於在近日有一大突破，6月3日順利完成規畫設計監造案決標，由曾經承攬桃園市立圖書館總館工程的郭自強建築師事務所團隊得標。

文化局說，得標廠商郭自強建築師事務所，擁有多年大型建築物設計監造案經驗，近期與日本「株式會社梓設計國際團隊」聯手設計的桃園市立圖書館總館，曾榮獲第25屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎及其他等11個獎項，顯示團隊實力堅強。

文化局也說明，除了推動硬體工程重啟外，也同步啟動展示規畫及先期研究案，讓現有空間及軟硬體能相互配合，整體空間將延續「科普教育」與「探索體驗」為核心理念，提供兒童以親身經驗與參與互動為主的體驗式學習環境，打造幸福兒童城市。