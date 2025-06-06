竹市田徑場認證過期快2年 選手「破紀錄」成績恐落空

新竹市立田徑場曾有中華田徑協會認證，但市議員劉彥伶發現，此認證早在2023年9月過期，若有賽事選手破紀錄，成績無法獲得世界田徑總會承認，今質詢要求市府顧及選手權益。教育處回應，已獲中央核定整修補助，積極辦理。

劉彥伶說，新竹市因為科學園區就業人口成長，運動人數增加，新竹市田徑場是重要的運動、賽事場地之一，目前已有跑道破損、積水、周邊地坪破損等狀況；市府雖著手整修事宜，但她從提案赫然發現，該場地的中華民國田徑協會認證已過期快2年。

「田徑場認證過期時間，比阿婆冰箱的粽子還久。」劉彥伶質詢大酸此事，表示認證過期代表這段期間若有選手破紀錄，會因為場地沒認證就不承認，目前雖未接獲相關狀況，但教育處沒有積極銜接認證很離譜，反觀隔壁的新竹縣田徑場5月已獲認證。

劉彥伶也認為，新竹市立田徑場沒有認證，也可能讓市府刻意不接辦大型賽會，如此是惡性循環，竹市運動人口比例高，她要求市府教育處務必提升硬體設備品質維護。

教育處長林立生答詢說，已跟教育部體育署爭取整修與認證經費，目前已完成細部設計，後續移請工務處辦理發包。教育處也說明，田徑場整修工程總經費3930萬元，其中體育署核定補助2340萬元，將依照國家級400公尺標準田徑場地規格進行整修。