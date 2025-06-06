快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市田徑場認證過期快2年 選手「破紀錄」成績恐落空

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供

新竹市立田徑場曾有中華田徑協會認證，但市議員劉彥伶發現，此認證早在2023年9月過期，若有賽事選手破紀錄，成績無法獲得世界田徑總會承認，今質詢要求市府顧及選手權益。教育處回應，已獲中央核定整修補助，積極辦理。

劉彥伶說，新竹市因為科學園區就業人口成長，運動人數增加，新竹市田徑場是重要的運動、賽事場地之一，目前已有跑道破損、積水、周邊地坪破損等狀況；市府雖著手整修事宜，但她從提案赫然發現，該場地的中華民國田徑協會認證已過期快2年。

「田徑場認證過期時間，比阿婆冰箱的粽子還久。」劉彥伶質詢大酸此事，表示認證過期代表這段期間若有選手破紀錄，會因為場地沒認證就不承認，目前雖未接獲相關狀況，但教育處沒有積極銜接認證很離譜，反觀隔壁的新竹縣田徑場5月已獲認證。

劉彥伶也認為，新竹市立田徑場沒有認證，也可能讓市府刻意不接辦大型賽會，如此是惡性循環，竹市運動人口比例高，她要求市府教育處務必提升硬體設備品質維護。

教育處長林立生答詢說，已跟教育部體育署爭取整修與認證經費，目前已完成細部設計，後續移請工務處辦理發包。教育處也說明，田徑場整修工程總經費3930萬元，其中體育署核定補助2340萬元，將依照國家級400公尺標準田徑場地規格進行整修。

教育處指出，整修項目包含400公尺標準跑道、跳遠沙坑及助跑道、擲部設施、障礙池與中央草皮等，未來田徑場所舉辦各項比賽所創下之紀錄將可獲得正式認證。

新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供

體育 運動 新竹

延伸閱讀

竹市空橋工程釀鄰損 市府：不影響結構安全將修復

竹市國中會考905人拿5A 竹中、竹女預估落點曝

綠民代質詢罷免進度？竹市民政處長：不像柯建銘會通靈

基隆建德國小女童母摔車亡 成立愛心專戶盼善款助難關

相關新聞

竹市田徑場認證過期快2年 選手「破紀錄」成績恐落空

新竹市立田徑場曾有中華田徑協會認證，但市議員劉彥伶發現，此認證早在2023年9月過期，若有賽事選手破紀錄，成績無法獲得世...

竹市兒探館停工2年新進度曝 桃園總圖建築師團隊接手

新竹市前市長林智堅任內將世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，但興建時因統包廠商施工嚴重延宕，市府2022年9...

影／機場驚險逃逸！違法白牌車拒檢闖紅燈 乘客跳車受傷

航空警察局表示昨天晚間，一輛違規白牌車在桃園國際機場第二航廈違規攬客遭警方攔查時拒檢逃逸，車內西班牙籍乘客因驚慌跳車導致...

桃機加強巡查違法攬客 呼籲旅客搭乘合法計程車有保障

針對非法白牌車於機場攬客行為，航警局、公路局監理站已全力依法取締違規，機場公司定期邀請民航局、航空警察局及公路局、桃園市...

配合第三航廈施工...航站南路線型調整 提醒用路人注意

為配合第三航廈工程施工需要，機場公司將進行航站南路線型調整，在不影響現有營運前提下，將利用機場營運離峰時段進行，以確保對...

桃園暑期營隊明天開跑報名 305場次預計5萬人次參與

「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊記者會今下午舉行，今年規畫有科技、科普、生命品德、藝文、健體及永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。