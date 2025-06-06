影／機場驚險逃逸！違法白牌車拒檢闖紅燈 乘客跳車受傷

航空警察局表示昨天晚間，一輛違規白牌車在桃園國際機場第二航廈違規攬客遭警方攔查時拒檢逃逸，車內西班牙籍乘客因驚慌跳車導致受傷，所幸未釀成更大傷亡，警方表示已依違反公路法與道路交通管理處罰條例對駕駛人開罰，本案朝向公共危險罪偵辦，並持續加強取締非法攬客行為。

事件發生於當晚10點36分左右，航警局保安大隊於第二航廈西三路發現一輛自用小客車，載運遭本場列管的陳姓違規攬客人員所招攬之旅客，該陳姓違規人員之前已遭取締道交條例81-1共180件及民用航空法共26件。員警上前攔查時，許姓駕駛疑因心虛拒絕受檢，竟在後座車門未關妥、乘客尚未繫上安全帶情況下猛踩油門加速逃逸，並闖越紅燈未禮讓行人。

根據現場後方行車記錄器畫面顯示，當時多位旅客正拉著行李通過人行道，該車突然高速衝過斑馬線，險些撞及行人，車上西班牙籍乘客見情況危急，當場跳車逃生並在地上翻滾造成手臂擦傷，行李也隨之散落，目擊車輛即時鳴笛示警，警方隨後將車輛攔下。

警方調查後指出，許男違規載客，已依「公路法」函請桃園市政府交通局裁罰新台幣十萬元以上至二千五百萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照與車輛牌照四個月至一年。此外對其拒檢、闖紅燈與未禮讓行人等行為，依「道路交通管理處罰條例」共裁罰新台幣9600元。旅客受傷部分，當事人目前保留法律告訴權。

航空警察局表示，為維護機場秩序與旅客安全，保安大隊持續進行全日制違規攬客取締勤務。今年1至5月共取締違反道交條例案件1564件、公路法182件、民航法98件，未來將持續加強巡邏，嚴防類似事件再發生。

警方也提醒旅客切勿搭乘非法黃牛車輛，以保障自身安全，並建議多利用合法計程車排班服務，避免受騙或發生危險。