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桃機加強巡查違法攬客 呼籲旅客搭乘合法計程車有保障

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司呼籲旅客搭乘桃園機場合法計程車，切勿搭乘非法攬客白牌車，維護乘車安全及保障權益。圖／機場公司提供
機場公司呼籲旅客搭乘桃園機場合法計程車，切勿搭乘非法攬客白牌車，維護乘車安全及保障權益。圖／機場公司提供

針對非法白牌車於機場攬客行為，航警局、公路局監理站已全力依法取締違規，機場公司定期邀請民航局、航空警察局及公路局、桃園市交通局、公路局監理站、行政執行署桃園分署等相關單位研議防制作為。

機場公司表示，黃牛違規攬客行為，嚴重影響國門形象及航廈秩序，為有效遏止黃牛違規攬客，機場公司除積極配合航空警察局取締勤務，並增派人員監控通報非法攬客行為，以及透過機場保全及排班計程車義工隊巡邏檢舉，提升嚇阻效果，保障旅客權益。

為協助提升旅客搭乘合法運具，機場公司持續加強聯外交通資訊宣導，以多國語言宣導，提供國人及外籍旅客搭乘合法交通運具資訊。機場公司提醒旅客，桃園機場排班計程車為定點上車，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點對面，提供旅客24小時全年無休的交通服務。另有預約接駁的租賃車，於航廈接機大廳櫃台提供旅客服務。排班計程車及租賃車皆不會在航廈內進行攬客，現場攬客常衍生車資糾紛、及安全疑慮，均屬違法行為，請旅客切勿搭乘非法白牌車，維護乘車安全與避免影響自己的行程（必須需配合警方製作筆錄）。

桃園機場提供多元聯外交通工具，相關資訊均於官網(https://www.taoyuan-airport.com/transportation)、及航廈宣導，建議旅客多加搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸工具，安全又便利。

計程車 桃園機場

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