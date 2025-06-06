桃園暑期營隊明天開跑報名 305場次預計5萬人次參與

「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊記者會今下午舉行，今年規畫有科技、科普、生命品德、藝文、健體及永續等6大主軸，桃園市長張善政今出席記者會表示，今年共305場次活動，預計吸引逾5萬人次參與，明起12時許開放報名。

張善政表示，市府用心規畫暑期營隊，提供學子多元探索機會，今年更首次納入聯合國永續發展目標，規畫有科技、科普、生命品德、藝文、健體及永續等6大主軸，共305場次活動，預計吸引逾5萬人次參與，邀請學生們踴躍報名，把握機會於暑假期間探索多元領域、吸收新知。

張善政說，市府逐年豐富營隊活動主題及內容，並用心安排授課師資，今年不但再次邀請國立自然科學博物館前館長孫維新以「當阿緹米絲遇上嫦娥」為題，談論月球科學與人類太空發展歷程；更邀請曾任台灣大學副校長的張慶瑞以「當量子科技遇上人工智慧」為題，啟發學生思辨AI與量子科技未來應用，盼學生們能從其中體會時代脈動，激發自主學習動機。

教育局表示，本年度暑假營隊藉由公私協力模式，引進頂尖師資，提供幼兒園至高中各階段學生多元選擇，展現跨域統整的教學設計與實作精神，引領學生了解科技趨勢、強化科普素養，培養接軌國際的優秀人才。

教育局說，為展現對在地教育的重視與承諾，今年也特別將讀桃園在地學課程轉化為「閱在地・躍國際」雙語走讀營，以雙語導覽帶領學生閱讀家鄉，激發其敏銳的覺察力及豐富的想像力。