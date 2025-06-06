直擊白沙屯媽祖網路電視台！苑高學生一窺直播「9萬人在線」幕後功臣

白沙屯媽祖熱潮持續延燒，國立苑裡高中大眾傳播社35位師生前天也專程到白沙屯媽祖網路電視台參觀，認識最新設備與吸收現在最夯的網路直播相關知識；台長駱調彬表示，平日並不對外開放參訪，苑高學生也算是有在地優勢，讓高中學子提前有產學結合的機會。

今年拱天宮媽祖徒步進香活動不僅是報名人數創新高，高達近33萬人，「粉紅超跑」首度進入南投境內也創200年來紀錄，讓信眾津津樂道，更再度掀起網路熱潮，白沙屯媽祖網路電視台的YouTube直播，在5月3日中午時甚至有9萬人同時線上收看，創下觀看紀錄。 幕後沿途直播的義工組織白沙屯媽祖網路電視台也居功闕偉，堪比拱天宮官網。

駱調彬表示，該台並不對外開放參訪，國立苑高是在地學校，大部分學生也是苗栗縣子弟，為傳承白沙屯媽的宗教文化，讓他們有更應深層次的了解，同時與時俱進，了解數位化與直播工作，才同意參訪行程。

過程中，他也化身講師，向學生們介紹白沙屯媽祖進香活動的宗教文化內涵，以及直播工作人員的甘苦談，可說是向下紮根。