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直擊白沙屯媽祖網路電視台！苑高學生一窺直播「9萬人在線」幕後功臣

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
參訪師生對於白沙屯媽祖網路電視台的設備與科技感印象深刻，對於進香活動的「辛苦」直播經驗，更讓師生大開眼界。圖／駱調彬提供
參訪師生對於白沙屯媽祖網路電視台的設備與科技感印象深刻，對於進香活動的「辛苦」直播經驗，更讓師生大開眼界。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖熱潮持續延燒，國立苑裡高中大眾傳播社35位師生前天也專程到白沙屯媽祖網路電視台參觀，認識最新設備與吸收現在最夯的網路直播相關知識；台長駱調彬表示，平日並不對外開放參訪，苑高學生也算是有在地優勢，讓高中學子提前有產學結合的機會。

今年拱天宮媽祖徒步進香活動不僅是報名人數創新高，高達近33萬人，「粉紅超跑」首度進入南投境內也創200年來紀錄，讓信眾津津樂道，更再度掀起網路熱潮，白沙屯媽祖網路電視台的YouTube直播，在5月3日中午時甚至有9萬人同時線上收看，創下觀看紀錄。 幕後沿途直播的義工組織白沙屯媽祖網路電視台也居功闕偉，堪比拱天宮官網。

駱調彬表示，該台並不對外開放參訪，國立苑高是在地學校，大部分學生也是苗栗縣子弟，為傳承白沙屯媽的宗教文化，讓他們有更應深層次的了解，同時與時俱進，了解數位化與直播工作，才同意參訪行程。

過程中，他也化身講師，向學生們介紹白沙屯媽祖進香活動的宗教文化內涵，以及直播工作人員的甘苦談，可說是向下紮根。

帶隊老師也表達大眾傳播社成員曾參觀過國內知名大專院校相關科系，但白沙屯媽祖網路電視台的設備與科技感，比許多學校的設備還先進更具規模，尤其進香活動的「辛苦」直播經驗，更讓師生大開眼界，真的是收穫滿滿。

參訪行程中，台長駱調彬除介紹直播設備與工作外，也更進一步介紹白沙屯媽祖進香活動的宗教文化內涵。圖／駱調彬提供
參訪行程中，台長駱調彬除介紹直播設備與工作外，也更進一步介紹白沙屯媽祖進香活動的宗教文化內涵。圖／駱調彬提供

進香 網路直播 白沙屯媽祖

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