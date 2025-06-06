「尖石母親」義籍修女趙秀容追思彌撒 楊文科今頒褒揚狀

義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，日前辭世，享壽93歲。今天在新竹市北大教堂舉行追思彌撒，近千人送行，紛紛感念「趙姆姆」一生奉獻台灣的堅毅精神。新竹縣長楊文科到場頒發褒揚令，竹北市長鄭朝方也表示，賴清德總統將頒發褒揚令，表達最高敬意。

竹縣府指出，1932年出生的趙秀容修女，29歲便從義大利來台，接著進入尖石鄉傳教，當時物質缺乏、交通不便，趙除了傳福音、興建教堂，還創辦「天主教方濟幼兒園」附設課後托育中心及托嬰中心，她不收費用，用心陪伴孩子、家長成長，部落族人都親暱地稱她「mumu（姆姆）」(泰雅族語意指媽媽）。

趙秀容為新竹後山的偉大奉獻，2017年時任總統的蔡英文核發中華民國身分證給她，肯定其對國家社會的深刻貢獻；趙秀容修女多年來默默為尖石原鄉部落無私奉獻，不求回報的精神曾獲「103年地方基層芳草人物」表揚。

趙秀容於5月30日下午3時20分辭世的消息傳出後，許多地方人聞訊都備感不捨。今天在新竹市的殯葬彌撒暨告別禮，包括中華民國駐教廷大使賀忠義、新竹縣長楊文科、新竹縣前縣長鄭永金、竹北市長鄭朝方與多名受助的部落族人、團體都出席，有族人抱著孩子瞻仰遺容，送「姆姆」走完人生最後一程。

楊文科說，趙修女是這片土地上無數孩子的慈母，也是大家心中最溫柔堅定的守護天使，她60年來幾乎未曾離開台灣，在族人心中她是「姆姆」，在泰雅語中，是母親的意思，她是孩子們生命中的亮光。感謝趙修女一生為台灣、為尖石的孩子奉獻，致上最崇高的敬意。

天主教新竹教區主教李克勉說，趙修女在後山奉獻一甲子，感動了很多人，因為她無私的大愛照顧幼兒、青年，對婦女縫紉技能的培育不遺餘力，讓後山蓬勃發展，真的是天主從義大利派來的天使，在這片土地散播愛，誠心感謝她這一甲子的奉獻。

鄭朝方也回憶，今年4月25日最後一次探望趙姆姆時，她將隨身攜帶的念珠交到他手中，如今成為手尾的最終信物。當時雖未明其意，如今深刻體悟，這是她的祝福與囑託，走他走過的路，守護他守護過的人，也象徵她無私奉獻精神的傳承。