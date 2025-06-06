「尖石母親」義籍修女趙秀容追思彌撒 楊文科今頒褒揚狀
義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，日前辭世，享壽93歲。今天在新竹市北大教堂舉行追思彌撒，近千人送行，紛紛感念「趙姆姆」一生奉獻台灣的堅毅精神。新竹縣長楊文科到場頒發褒揚令，竹北市長鄭朝方也表示，賴清德總統將頒發褒揚令，表達最高敬意。
竹縣府指出，1932年出生的趙秀容修女，29歲便從義大利來台，接著進入尖石鄉傳教，當時物質缺乏、交通不便，趙除了傳福音、興建教堂，還創辦「天主教方濟幼兒園」附設課後托育中心及托嬰中心，她不收費用，用心陪伴孩子、家長成長，部落族人都親暱地稱她「mumu（姆姆）」(泰雅族語意指媽媽）。
趙秀容為新竹後山的偉大奉獻，2017年時任總統的蔡英文核發中華民國身分證給她，肯定其對國家社會的深刻貢獻；趙秀容修女多年來默默為尖石原鄉部落無私奉獻，不求回報的精神曾獲「103年地方基層芳草人物」表揚。
趙秀容於5月30日下午3時20分辭世的消息傳出後，許多地方人聞訊都備感不捨。今天在新竹市的殯葬彌撒暨告別禮，包括中華民國駐教廷大使賀忠義、新竹縣長楊文科、新竹縣前縣長鄭永金、竹北市長鄭朝方與多名受助的部落族人、團體都出席，有族人抱著孩子瞻仰遺容，送「姆姆」走完人生最後一程。
楊文科說，趙修女是這片土地上無數孩子的慈母，也是大家心中最溫柔堅定的守護天使，她60年來幾乎未曾離開台灣，在族人心中她是「姆姆」，在泰雅語中，是母親的意思，她是孩子們生命中的亮光。感謝趙修女一生為台灣、為尖石的孩子奉獻，致上最崇高的敬意。
天主教新竹教區主教李克勉說，趙修女在後山奉獻一甲子，感動了很多人，因為她無私的大愛照顧幼兒、青年，對婦女縫紉技能的培育不遺餘力，讓後山蓬勃發展，真的是天主從義大利派來的天使，在這片土地散播愛，誠心感謝她這一甲子的奉獻。
鄭朝方也回憶，今年4月25日最後一次探望趙姆姆時，她將隨身攜帶的念珠交到他手中，如今成為手尾的最終信物。當時雖未明其意，如今深刻體悟，這是她的祝福與囑託，走他走過的路，守護他守護過的人，也象徵她無私奉獻精神的傳承。
竹科管理協會秘書長李道霖也回憶趙秀容修女的一段令人刻骨銘心的往事，他說，1972年，強颱貝蒂重創竹縣山區，教堂、托兒所都被大水沖走了，趙修女曾分享，當時感到被黑暗所籠罩，但忽然間她發現遠遠的前方有一道微微的亮光，讓人不再害怕，決定重建一切，勉勵大家「前面有坑，你不要掉下去。不要怕，你要繞過去」
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