羽球場費高於運動中心10倍 張珈源：竹北學校場地費偏高

新竹縣竹北市人口激增，運動設施卻相對不足，許多市民轉向租借學校場地運動，卻面臨收費標準混亂且價格高昂的困境。例如，竹北市有學校場地每小時收費2500元，與國民運動中心差距竟達10倍。縣議員張珈源呼籲縣府應檢討收費制度，並制定夏冬兩季的合理收費標準，降低市民運動成本。

隨著竹北市人口突破21萬，張珈源接獲多位市民陳情，反映「學校場地費用過高，無法負擔」。他針對竹北市各級學校活動中心的場地收費進行調查，並與國民運動中心的收費標準進行比較，發現學校收費普遍偏高。

張珈源所提供的數據顯示，以「室內羽球場（含冷氣）每小時」為例，竹北國民運動中心收費為250元，有學校竟收取高達2500元，是運動中心的10倍。另有學校收費達1880元、1650元等，整體價格明顯高於國民運動中心。

張珈源強調，學校作為公共資源，其運動場地對外開放的收費標準應更貼近民眾需求。他指出，這些高額收費並非僅限於羽球場，其他場地如教室、禮堂等同樣存在問題，縣府應全面檢討並解決。

針對此問題，新竹縣府教育局回應，竹北市公所目前已著手增建運動設施，如網球場和竹北運動中心頂樓，預計今年9月完工。此外，學校場地收費基準已多年未調整，今年已進行部分修訂。但由於各校場地規模與設備差異，包括冷氣、燈光照明及看台等設施的成本，若啟用冷氣，費用勢必增加，不過，與桃園、苗栗等縣市比較，新竹縣費用沒有比較高。此外，由於台電取消學校優惠電費，今年竹縣學校整體電費預計增加逾1億元。