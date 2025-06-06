桃捷綠線再1潛盾機啟動 從G06朝桃園車站邁進

桃園捷運綠線GC02標的第4台潛盾機，今天自G06陽明運動公園站啟動，將在最深約40公尺的地底鑽掘約1200公尺，預計明年4月抵達G07桃園車站。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道。

捷工局表示，今年底GC02標7台潛盾機將全數啟動，預計民國116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車做好準備。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，今天啟動的潛盾機自G06站發進，構築的隧道是將來捷運列車從G07站往G06站行駛的下行線，這條潛盾隧道將使八德區捷運與台鐵地下化鐵路在桃園車站接軌，未來市民在捷運與台鐵之間的轉乘只需數分鐘。

捷工局表示，G06站除了剛發進的這台潛盾機持續向G07站推進，G06陽明運動公園站今年將依續再發進3台潛盾機，分別構築G06站至G05站下行線、G06站至G07站上行線、以及G06站至G05站上行線捷運潛盾隧道。