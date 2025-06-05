立委辦座談一紙公文就學校給公假 桃市議員：合理嗎？

國民黨桃園市議員舒翠玲今在議會總質詢指出，民進黨立委日前開會討論校園禁用手機議題，桃園有學生到校後拿立委公文請公假，學校未問過家長是否同意就准許，質疑准假合理性；市長張善政表示，程序確有問題，將檢討。

舒翠玲指出，在校學生多是未成年，多項行為應由家長決定，學生雖口頭稱家長有同意，但學校沒有向家長求證，發生意外誰該負責？如果立委一紙公文就能要求學校給公假，議員同樣是民代，是否也能要求比照辦理？

「此例一開以後沒完沒了。」張善政表示，學生受教權應大於立法委員，而且學生上課期間要參加座談應是教育部透過教育局發函給學校才有效力，將檢討改進。

舒翠玲也關心手機成癮問題，指教育部信誓旦旦說要訂校園手機管理草案，不管學生如何反對，辦法9月仍會上路，但立委開會後，政策就轉彎，變成親師生三方溝通決定，且各校可訂自己的辦法。

舒翠玲說，此做法將造成學校無所適從，因為各校標準不一致，就有收不完的抗議，這就是「民粹立委」與「鴕鳥政府」造就結果，呼籲桃園市府自己訂自治條例，辦法一體適用以避免爭議。

教育局表示，有關學生憑立委公文請假一事，經了解是立委辦公室直接發文到各縣市高中，未知會各地方政府，教育局事前對此毫無所悉。

張善政表示，手機成癮需要有嚴謹的調查，網路上已有相關資訊，會蒐羅分析，但實務上，芬蘭的小學有一門必修課程就是教學生如何使用手機，目的是教學生如何運用工具及駕馭手機，制訂自治條例需要時間，待資料齊全，會討論下一步。