桃園4區居托中心 夜間臨托到8時

現代人工作繁忙，加班與照顧小孩難兩全。桃園市政府6處居托中心提供收費臨托服務，其中4處即日起增加夜間臨托，最晚收托至8時，盼減輕父母育兒負擔，不過由於服務尚未普及全市，市長張善政允諾逐步拓展。

新竹市已有夜間臨托服務，但目前只有一處，民代認為服務量能不足，應設法增加；竹市府則回應，目前多數時段服務量能未滿載，尚無供不應求情況。

桃園托育資源長期患寡又患不均，臨托資源更是稀缺，市府為緩解狀況，2023年10月起在居家托育中心規畫臨托空間，只要家長提出需求，居托中心將媒合時間能配合的保母在此提供服務，目前服務範圍遍及全市，但服務時間只有早上9時到傍晚5時，且要前2天電話預約，民眾仍感不便。

張善政昨宣布婦幼服務再升級，1到4區的居托中心臨托服務截止時間將從傍晚5時延至晚間8時，讓需要加班或臨時有事的家長能彈性運用時間，預約時間也縮短到送托前一天中午之前即可，而且能透過「桃園育兒資源網」線上申請；由於尚未全市普及，張善政允逐步擴展。

新竹市府目前在東區親子館、香山區親子館和北區南勢社福館3處提供臨托服務，東區與香山均有假日臨托，夜間臨托僅東區才有。議員林彥甫指竹市出生率全國名列前茅，但照顧量能遠遠不足，盼再增加，讓家長得以喘息。

新竹市社會處回應，3處定點臨托單日最多收托12人，今年截至4月底服務人數共108名，假日有54名，佔服務量50%，目前多數時段仍有名額，如家長有預約問題，將與家長協調並妥適安排臨托服務。