土資場擬進駐 造橋、頭屋鄉民抗議

苗栗縣造橋鄉大桃坪地區有業者申設面積26公頃的土石方資源堆置場，雖通過環評，但地方仍有環境汙染疑慮，昨拉布條抗議，堅決反對建設；業者昨天也開水土保持施工前說明會，強調一切依法申請，開發受嚴格監控，不會造成汙染，盼居民理解。

針對堆置場開發，大桃坪地區居民已組自救會，昨天齊聚苗126縣道拉布條抗議。自救會長李禮爐說，土石方堆置場在水源區設置，有汙染水源之虞，為把好山好留給後世，所以堅決反對。

明德村長謝文達表示，堆置場設置後，未來砂石車每天往來苗126縣道恐超過200趟，道路與地方推動施工的自行車道重疊，有安全隱憂；頭屋鄉長徐鑫榮也強調明德水庫正進行各項觀光設施工程，建議業者另規畫砂石車路線。

苗栗縣水利處表示，縣府已發大桃坪土石方堆置場開發許可，若業者水保工程及場內設施均符檢核標準，可以開始營運，但自救會針對環評結果有提行政訴訟，案件還在審理中，何時能營運仍是未知數。

業者呂沛霖強調堆置場是最終填埋場，進場土石都是單純土石與磚塊，不會夾雜汙染性廢棄物，而且堆置場集水區方向與水庫相反，水不可能流進水庫，對於居民抗議，深感遺憾。

另外，南投縣垃圾堆積27萬噸，只能委託外縣市焚化處理，但分類不確實，多被苗栗等縣市退回，議員陳玉鈴質疑「未來不知道還要處理幾次」，並指垃圾若未能分類，蓋焚化爐也是枉然。

環保局長李易書坦言垃圾被退回是事實，垃圾清運分類執行有待加強，已強化獎懲機制與推動「定點收運」制度，由清潔隊員現場看守，竹山也計畫跟進。