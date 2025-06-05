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義大利修女趙秀容大愛照亮偏鄉 鄉長：尖石的母親

中央社／ 新竹縣5日電
修女趙秀容（前右）來自義大利，於新竹縣尖石鄉奉獻逾半世紀，日前辭世。擔任方濟幼兒園志工的尹秀蓮（左）受訪表示，趙姆姆無私奉獻，協助弱勢孩童支付學費、募資供餐，從不讓孩子挨餓，也深深感動了她，將延續此精神持續投入志工行列。（尹秀蓮提供） 中央社
修女趙秀容（前右）來自義大利，於新竹縣尖石鄉奉獻逾半世紀，日前辭世。擔任方濟幼兒園志工的尹秀蓮（左）受訪表示，趙姆姆無私奉獻，協助弱勢孩童支付學費、募資供餐，從不讓孩子挨餓，也深深感動了她，將延續此精神持續投入志工行列。（尹秀蓮提供） 中央社

來自義大利修女趙秀容於新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，日前辭世享壽93歲，尖石鄉長曾國大說，趙秀容是尖石的母親，教導地方看見愛無國界，感念趙姆姆無私奉獻一生、照亮台灣偏鄉角落。

趙秀容1932年出生於義大利，自幼立志成為修女助人，29歲時踏上台灣，也前往新竹縣尖石鄉那羅部落，興建教堂並創辦天主教方濟幼兒園，為偏鄉孩童帶來教育機會與成長陪伴。

趙秀容關心每個家庭，教婦女織毛線、做衣服、提倡教育，常到後山探訪無法出門的病人，為其祈禱送祝福，無私給予愛與付出，族人都稱趙秀容為MUMU（泰雅族語「媽媽」的意思）。

56歲曾國大告訴中央社記者，趙姆姆看著他與小孩成長，也始終陪伴尖石鄉孩童，而早年山區貧困，趙姆姆不僅幫忙付學費、營養午餐，還親自陪病患就醫、定期送米鹽油，只要孩子有需要、她有能力，總是全力以赴。

「偉大的母親趙姆姆，讓我們看見愛無國界」，曾國大說，趙姆姆無私奉獻不分種族、沒有顏色、無論貧富及黨派，以純潔的愛不求回報，溫暖人心。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者表示，將與耶穌肋傷暨痛苦聖母傳教修女會共同規劃追思音樂會，目前擬以象徵堅韌與希望的「雛菊」作為設計主軸，並邀請國際鋼琴師，盼傳遞趙姆姆溫柔卻堅定的愛。

擔任方濟幼兒園志工尹秀蓮表示，趙姆姆無私奉獻，協助弱勢孩童支付學費、募資供餐，從不讓孩子挨餓，也深深感動她，將延續此精神持續投入志工行列。

耶穌肋傷暨痛苦聖母傳教修女會資料指出，趙秀容於5月30日下午3時20分辭世，享壽93歲，於6月6日上午9時在新竹市聖母聖心主教座堂辦感恩彌撒，隨即發引火化，並安奉於新埔天主教若瑟墓園。

義大利 新竹 尖石鄉

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