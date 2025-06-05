AIT稱不開放SRF電廠恐影響外商來台投資 張善政這樣回

桃園市議會今進行市政總質詢，國民黨議員詹江村指SRF（固體再生燃料）發電廠進駐桃園問題未解，近期有歐美國家電子垃圾被查獲流入泰國，類似情況可能在桃園發生，垃圾可能變SRF燃料棒的原料，危害市民健康；市長張善政強調會嚴格把關，並稱AIT官員曾說桃園不開放設廠恐影響外商來台投資意願，但事關人民健康，市府會堅守原則。

詹江村指出，三間SRF發電廠進駐桃科雖有一家放棄，市府也終止其他2家污染物排放許可，但現在還打官司，業者仍沒放棄設廠，現在仍然在蓋，等待翻盤機會。SRF發電場恐造成空汙，對人民健康也有很大影響。

張善政答詢時表示，AIT官員曾拜訪他，期間曾說設廠是原本就答應的事，如果桃園不開放業者進駐，恐影響外商來台投資意願，當時他強調錯誤能源政策造成國家亂象，並不應該由桃園市政府來承擔，中央應正視並加以檢討。