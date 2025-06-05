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苗縣貓裏表演藝術節7/5開跑 31場演出扎根在地

中央社／ 苗栗縣5日電

苗栗縣2025貓裏表演藝術節活動，7月5日至8月24日將推出31場次演出，囊括戲劇、舞蹈、音樂與互動劇場等，表演場域從縣府中正堂延伸至青創空間，營造巷弄藝文體驗。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府舉辦「2025貓裏表演藝術節」記者會，參與活動的表演團隊二律悖反協作體、米特薩克斯風重奏團、舞空術劇團等輪番演出精彩片段為活動暖身。

會中，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣文觀局長林彥甫、策展單位EX-亞洲劇團行政總監林浿安及多名鄉鎮首長、民代共同邀請民眾參與，感受在地藝文活力。

文觀局指出，貓裏表演藝術節今年邁入第8屆，結合在地青創空間一起參與，自7月5日至8月24日規劃「城市焦點」及「店仔藝穗」與「藝術推廣」3大系列共31場次演出，內容橫跨戲劇、舞蹈、新馬戲、音樂與互動劇場。

其中，舞空術劇團最新創作「月台上的家」，7月12日將在造橋鄉山線百年客家輸出演出，透過舞蹈、戲劇、新馬戲與現場音樂的多元交織，講述一段從出發到歸鄉的生命旅程，為戶外場免費觀賞；其餘場次，須購票入場。

文觀局指出，3大系列節目形式融合跨界、跨世代、跨場域與跨議題，並深植客家文化特色，讓觀眾不只是欣賞演出，更能沉浸其中，透過藝術省思人生的情感與故事。

鍾東錦表示，今年貓裏表演藝術節有8場演出在文觀局中正堂，其餘在各店家演出，將藝術延伸至苗栗市區及鄉鎮，呈現一系列具有互動性與在地性質的演出，精彩且多元，家長可利用暑期帶著孩子參與，探索、深入體驗這場文化藝術饗宴。

藝術節

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