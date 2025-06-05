竹縣青年志願服務活動 吸引近200人風雨無阻淨灘

新竹縣政府教育局今天下午在竹北新月沙灣舉辦青年志願服務活動，雖然天空不作美，細雨綿綿，近200位青年志工仍風雨無阻，一起透過實際行動關懷海洋生態，提升保護海洋意識，以促進海洋資源的永續利用。

這場淨灘活動吸引來自明新科技大學、磐石高中、世界高中、新豐鄉水環境守護協會、新豐社區、波羅社區、佛光山法寶寺、幻象家族志工隊等近200位青年志工加入；新竹縣副縣長陳見賢也到場勉勵，肯定各青年志工貢獻一己之力回饋社會。

新竹縣致力於推動青年公共參與，111年起推動「青年志願服務執行計畫」，今年邁入第4年，目前已有超過600名青年加入志願服務行列，這次以「環境保護」為主軸，展開海洋淨灘，響應聯合國SDGs永續發展目標，以實際行動保護海洋，更為新竹縣海域環境盡一份心力。

就讀明新科技大學工業工程與管理系的王世豪同學，目前服務於空軍幻象志工隊，從事飛機修護及督導管理工作。他說，參加這次淨灘活動，讓他有機會學習環境保育知識，更能身體力行，之後也將推廣志願服務理念給更多軍中同袍，不只守護台海領空，也能一同守護海洋、愛護地球。

教育局長楊郡慈指出，今年已招募12個青年志願服務(教育類)運用單位，包含明新科技大學、新豐鄉水環境守護協會、幼獅青年志工、波羅社區發展協會、空軍幻象家族志工隊等，辦理3場次超過百人的志願服務行動。