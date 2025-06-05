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苗栗大桃坪土石堆置場開說明會 下方路口居民堅拒設場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
反大桃坪土石堆置場自救會今天上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會今天上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉大桃坪地區有業者申設面積26公頃的土石方資源堆置場，但開發案幾年來一再引發地方居民疑慮，強烈反對，全案去年已通過環評審核，業者今天上午辦水保工程施工前說明會，自救會也在下方不遠處開記者會，表達誓死反對立場，全案現進入行政訴訟，自救會要求訴訟結果未出爐前，業者不應動工，否則地方將「埋鍋造飯」長期抗爭到底。

業者強調他們依法申請，場區開闢受到嚴格監控，排水不會流往明德水庫，更不會造成汙染，盼居民能理解。

自救會今邀頭屋鄉明德村、獅潭村及造橋鄉大龍村居民在明德水庫沿湖的126縣道表達抗議，頭屋鄉長徐鑫榮也到場，強調明德水庫獲中央、縣府補助數億元，現正進行各項觀光設施工程，堆置場一旦開發完成，砂石車大量進出明德水庫周邊道路，會帶來遊客對水庫景區的負面影響，衝擊水庫觀光品質，希望業者審慎考量，不要將126縣道規畫成砂石車運行路線。

反大桃坪土石方堆置場自救會長李禮爐表示，土石方堆置場在水源區設置，不但有汙染水源之虞，也違反相關規定，他堅決反對堆置場開發，要將好山好水留給後世子孫。

明德村長謝文達指出，明德社區7年多前就推動環保社區、環境教育，但土石堆置場在水源區旁開闢，每小時估算就有26輛砂石車進出，每天可能超過200車次，且路線與自行車道及環湖的126縣道重疊，堆置場對水庫開發觀光無疑是噩耗，主管機關應要求開發業者等到環評行政訴訟有結果再開工，給明德村在地居民和商家一條活路。

苗栗縣環保局表示，自救會去年針對環評結果向環境部提訴願，今年初被駁回，自救會3月又提出行政訴訟，目前全案審理中。

水利處表示，大桃坪土石方堆置場開發案，縣府已發出設置許可，目前業者必須進行水保工程，縣府後續將針對水保工程及場內各項設施檢核，通過才可營運，但業者目前有行政訴訟審理中，何時能營運還是未知數。

自救會上午在126縣道通往大桃坪的路口拉布條抗議，警方出動大批警力維持秩序，抗議民眾喊口號堅決反對，但過程平和；另外業者的說明會路口上方舉辦，竹南分局也出動警力防止衝突。

業者呂沛霖強調，未來進場的車輛都有GPS定位，政府會嚴格監控，他們曾多次與在地居民溝通，民眾抗議讓他們感到遺憾，大桃坪堆置場是最終填埋場，進場土石不會轉運至他處，也不容許夾雜汙染性廢棄物，一般建築廢棄物必須嚴格篩選去除雜物及垃圾，進場時必須是粉碎過的土石、磚塊、混凝土塊及瓷片等物 。

他表示，堆置場特別申請第六類「水庫淤泥」，可讓明德水庫清淤土方就近填埋，未來堆置場填埋後，還要植栽造林，更不容許有汙染物進場，因堆置場在山稜另一側，集水區方向與水庫相反，不可能流入明德水庫，除了堆置場26公頃場地，他們將另外提供10公頃以上面積開闢綠帶，可供野生動物棲息及生態保育。

反大桃坪土石堆置場自救會上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
大桃坪土石資源堆置場業者今天辦水土保持工程施工前說明會。圖／民眾提供
大桃坪土石資源堆置場業者今天辦水土保持工程施工前說明會。圖／民眾提供
反大桃坪土石堆置場自救會上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會上午在苗栗明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會今天上午在苗栗頭屋鄉明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場，頭屋鄉長徐鑫榮到場，要求業者另闢新路，不要讓砂石車行經明德水庫，衝擊水庫的觀光發展。記者胡蓬生／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會今天上午在苗栗頭屋鄉明德水庫126縣道抗議， 堅決反對在水庫附近開闢土石堆置場，頭屋鄉長徐鑫榮到場，要求業者另闢新路，不要讓砂石車行經明德水庫，衝擊水庫的觀光發展。記者胡蓬生／攝影

自救會 砂石 水庫

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