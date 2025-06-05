快訊

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

民代籲敬老卡開放家屬代為使用 竹市府：限本人

中央社／ 新竹市5日電

民進黨新竹市議會黨團今天說，市府推敬老卡可用於農會消費，行動不便或臥病長者陳情難親自使用，盼開放家屬代至農會使用；市府表示，敬老卡仍限本人使用，以符公平。

民進黨新竹市議會黨團今天中午召開記者會，黨籍議員鄭美娟會中說，竹市府推敬老卡，其中每月提供100點可用於農會消費，雖乍看是福利政策，卻讓不少行動不便或臥病在床的長輩，是「看得到、用不到」。

鄭美娟說，接獲不少民眾陳情，盼望能夠開放行動不便、甚至臥病在床的長輩，讓家屬代為至農會使用，在爭取下，市府至今毫無作為。

對此，新竹市政府透過文字表示，目前新竹市敬老卡及愛心卡的點數，使用率顯著提升，且各縣市所提供的敬老卡或相關社福卡皆限本人使用，另開放農會及藥局使用為竹市首創，記名的悠遊卡使用規則亦限本人使用。

新竹市政府社會處指出，竹市府敬老卡每月有600點，持卡人可享有搭乘市區公車、台鐵、國道客運、敬老愛心計程車的補助，並可於公立游泳池、國民運動中心、9家農會及52家合作藥局進行消費。

社會處表示，感謝各界關心與建言，市府除已召開專家學者會議進行研議外，並將著手進行量化調查分析與經費評估，持續優化服務措施，讓長輩及身障者在竹市生活更便利。

長輩 農會 新竹

延伸閱讀

平鎮農會代表3候選人「全買票」 檢起訴沒收近50萬賄款

停車場工程遭疑減項發包 竹市府：設備活化非圖利

局處陪高虹安跑行程 竹市議員鄭美娟質疑文宣放宮廟要政風徹查

民代憂停七車格動線不佳 竹市府允改善

相關新聞

牙齒健康關乎壽命 苗栗衛生局：新增8類對象可免費洗牙

國人蛀牙、牙周病盛行率高達九成，且65歲以上約有二成長者可能因唾液腺退化、慢性病用藥等因素，經常覺得口乾舌燥，當唾液分泌...

竹縣青年志願服務活動 吸引近200人風雨無阻淨灘

新竹縣政府教育局今天下午在竹北新月沙灣舉辦青年志願服務活動，雖然天空不作美，細雨綿綿，近200位青年志工仍風雨無阻，一起...

苗栗大桃坪土石堆置場開說明會 下方路口居民堅拒設場

苗栗縣造橋鄉大桃坪地區有業者申設面積26公頃的土石方資源堆置場，但開發案幾年來一再引發地方居民疑慮，強烈反對，全案去年已...

桃園爸媽福音！張善政宣布公共臨托延長到晚上 條件也放寬

現代人工作繁忙，加班與照顧小孩難兩全。桃園市長張善政今宣布，市府設立的4處居托中心即起提供夜間臨托服務，最晚收托至8時，...

醫護缺...急診壅塞難解 桃園擬整合11家醫院資訊調度

桃園11家急救責任醫院有6家急診常壅塞，國民黨桃園市議員吳嘉和關心民眾就醫權益，也關心醫療人員工作負擔問題，要求市府設法...

比特犬傷人議論沸騰 六都動保議題聲量好感度...桃園居冠

比特犬等犬隻攻擊民眾的事件一再上演，引起社會關注，台灣議題研究中心（TPOC）透過快析（QuickseeK）輿情資料庫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。