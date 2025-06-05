民代籲敬老卡開放家屬代為使用 竹市府：限本人

民進黨新竹市議會黨團今天說，市府推敬老卡可用於農會消費，行動不便或臥病長者陳情難親自使用，盼開放家屬代至農會使用；市府表示，敬老卡仍限本人使用，以符公平。

民進黨新竹市議會黨團今天中午召開記者會，黨籍議員鄭美娟會中說，竹市府推敬老卡，其中每月提供100點可用於農會消費，雖乍看是福利政策，卻讓不少行動不便或臥病在床的長輩，是「看得到、用不到」。

鄭美娟說，接獲不少民眾陳情，盼望能夠開放行動不便、甚至臥病在床的長輩，讓家屬代為至農會使用，在爭取下，市府至今毫無作為。

對此，新竹市政府透過文字表示，目前新竹市敬老卡及愛心卡的點數，使用率顯著提升，且各縣市所提供的敬老卡或相關社福卡皆限本人使用，另開放農會及藥局使用為竹市首創，記名的悠遊卡使用規則亦限本人使用。

新竹市政府社會處指出，竹市府敬老卡每月有600點，持卡人可享有搭乘市區公車、台鐵、國道客運、敬老愛心計程車的補助，並可於公立游泳池、國民運動中心、9家農會及52家合作藥局進行消費。

社會處表示，感謝各界關心與建言，市府除已召開專家學者會議進行研議外，並將著手進行量化調查分析與經費評估，持續優化服務措施，讓長輩及身障者在竹市生活更便利。