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桃園爸媽福音！張善政宣布公共臨托延長到晚上 條件也放寬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（中）今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時。記者陳俊智／攝影

現代人工作繁忙，加班與照顧小孩難兩全。桃園市長張善政今宣布，市府設立的4處居托中心即起提供夜間臨托服務，最晚收托至8時，預約管道也多了線上申請，未來會逐步拓展服務據點，盼減輕父母育兒負擔。

桃園托育資源長期患寡又患不均，臨托資源更是稀缺，市府為緩解狀況，2023年10月起在居家托育中心規畫臨托空間，在家長提出需求後，由居托中心媒合時間能配合的保母在此提供服務，目前服務範圍遍及全市6個據點，但服務時間只有早上9時到傍晚5時，而且要前2天電話預約，仍有民眾反映不方便。

張善政今天宣布婦幼服務在升級，居托中心臨托服務截止時間將從傍晚5時延至晚間8時，讓需要加班或臨時有事的家長能彈性運用時間，預約時間也縮短到送托前一天中午之前即可，而且能透過「桃園育兒資源網」線上申請。

桃園目前有夜間臨托服務的據點為1到4區的服務中心，範圍包括桃園、中壢、蘆竹、大園、觀音、楊梅、龍潭和新屋等地，收費仍以1小時200元計算，一次最少得送托2小時，最長為11小時，其他行政區屬5、6區居托中心管轄，暫無相關服務；張善政說，未來會逐步擴展據點及服務量能。

桃園市長張善政今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時（市意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時（市意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時（市意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布婦幼服務再升級，市府居托中心即日起受理夜間臨托服務，最晚能到晚上8時（市意圖）。記者陳俊智／攝影

托育 張善政

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