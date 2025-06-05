醫護缺...急診壅塞難解 桃園擬整合11家醫院資訊調度

桃園11家急救責任醫院有6家急診常壅塞，國民黨桃園市議員吳嘉和關心民眾就醫權益，也關心醫療人員工作負擔問題，要求市府設法解決；衛生局長賈蔚表示，衛生局正研議整合11家醫院急診收治病患資訊，掌握病患傷勢病情，如醫院收治情況危急的病患數接近滿載，將提醒醫院調度。

張善政表示，他以前在行政院曾用大數據調查，學校培育的護理人員數量是夠的，可是護理人員停留在專業職場的時間平均只有5年，原因醫療工作環境不見得友善女性居多的護理人員，解決問題要從打造友善環境開始，桃園已經在做。至於醫師短缺問題，原因歸咎健保制度，很多醫師寧願在民間開自費醫美門診，也不想被健保牽著鼻子走。

吳嘉和說，百工百業各有難處，但既然知道問題所在，以市府立場，應設法為民眾或醫療體系解決問題，不然桃園現在各大醫院急診病患排排站，連躺都沒有地方，實在不捨。

賈蔚回應，醫療人力不足的相關研究非常多，光靠一個政策無法改變，而是整個醫療產業需要變革。桃園35家醫院有11家是急救責任醫院，林口長庚、衛福部桃園醫院、龍潭國軍總醫院、聖保祿、聯新國際和敏盛是比較常見急診排隊的6家醫院。最近密集開會，要求「不管醫療人力再怎麼短缺，重症病人的醫療品質不能忽略」，若急診壅塞，醫療服務對象要有所調整。

賈蔚表示，衛福部雖有各醫院急診收治人數與全院病床空床數等資訊，帶數據未能反映全貌，例如感冒發燒與重傷需要馬上開刀的病患在數據中都算一個基數，但兩者的重要程度不同。

賈衛說，市府正研擬一套系統，串聯11家責任醫院急診室的病患資訊，掌握醫院實際能提供服務的量能，如果量能接近滿載，就會要求醫院調整因應，不過各醫院使用的系統不同，整合需要時間，其他細節也有待整合完成再規畫。