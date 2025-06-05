比特犬傷人議論沸騰 六都動保議題聲量好感度...桃園居冠

比特犬等犬隻攻擊民眾的事件一再上演，引起社會關注，台灣議題研究中心（TPOC）透過快析（QuickseeK）輿情資料庫，分析各縣市動保議題聲量分析，揭示地方政府面對輿論挑戰與民意溫度差異。結果顯示，台北市因比特犬二度攻擊人一事聲量最高，台中市因負面爭議拖累，在六都中的動保好感度墊底。

TPOC進一步分析六都在動保議題的情緒聲量，桃園市聲量好感度達2.32居冠，台中市0.73墊底，從桃園市1125則正面評論觀察，發現桃園市府推進動保教育園區的各項服務，包括終身免費狂犬病疫苗、寵物險補助、未來火化服務等，獲得許多民眾關注支持。高雄市好感度1.48排第2，在668則正面討論中，可看到高雄市在公園規規畫寵物活動區，並提供義診、認養及寵物教育宣導等服務，獲網民讚賞。

TOPC另外從各縣市近半年的動保聲量排名來看，六都中除了台南市，其他城市聲量都突破萬則，聲量居冠的台北市4萬1210則，發生同一隻比特犬二度攻擊人類的事件，引爆網路對於飼養兇猛動物的激烈討論，尤其3月18北市動保處沒入犬隻單日聲量逼近萬則。

另一受矚目的是新竹縣的聲量2萬5375則，於22縣市中排名第2，焦點話題來自一隻名為「尖石」的比特犬，2021年因咬死飼主鄰居，在籠裡關逾千日才得以放出散步，隨著近況曝光再掀討論。聲量排第3的新北市2萬347則，發生猴硐貓公所環境不佳、板橋虐貓事件等爭議引發討論。除了金門、澎湖、連江離島聲量皆不到300則，本島縣市的聲量都達千則以上，顯示動保議題經常受大眾討論。

OTPC指出，比特犬事件引發社會對動物保護與人身安全之間平衡的激烈討論，也使動保政策的討論成為焦點，從流浪動物管理、危險犬隻規範，到收容機制與非法獵捕的查緝，每起新聞事件都牽動民眾情緒與政策反應。

觀察動保議題在過去半年（2024年11月27日至5月25日）的聲量走勢，除了可以顯現上述六都討論量的熱烈程度，個人評論也會引發不小的聲量。其中知識型網紅「昆蟲擾西（昆蟲學教師）」在1月6日發文，抨擊農業部「禁養955種動物名單」的提案是政治操弄手段，實際可能帶來飼養地下化的反效果，論述引發聲量快速竄起逼近1萬則；3月22日，台北市發生同一隻比特犬二度攻擊人，類似事件一再上演，引發網路聲量炸鍋，單日聲量逼近4萬則。