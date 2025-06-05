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桃園農路遭棄置大量塑膠廢棄電線 農民憂土壤受影響

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區東明、石磊和赤欄里多處農路出現不明人士惡意棄置彩色塑膠粒及細沙，路面變得又髒又滑，造成交通安全與環境衛生的隱憂。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區東明、石磊和赤欄里多處農路出現不明人士惡意棄置彩色塑膠粒及細沙，路面變得又髒又滑，造成交通安全與環境衛生的隱憂。記者翁唯真／攝影

桃園市新屋區東明、石磊和赤欄里多處農路出現不明人士惡意棄置彩色塑膠粒及細沙，路面變得又髒又滑，造成交通安全與環境衛生的隱憂。桃園市環保局表示，已請當地派出所協助調閱周遭路口監視器持續查察，一經查獲將依廢棄物清理法告發，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

楊梅警分局表示，接獲報案後，立即展開調查，但該處地處偏僻無監視器，擴大調閱周遭監視器偵辦中。

近期有人惡意棄置多袋彩色塑膠粒與細沙的太空包，內容物更有疑似分解後的廢棄電線，不僅灑落路面，更有部分掉落田中。

有農民表示，距離1期稻作收成僅1個月時間，這類廢棄物掉到田裡，對於土壤多少會有危害，也擔心稻米品質受影響，不明人士真的太可惡。

市議員陳睿生表示，不明人士手法相當狡猾奸詐，專挑無監視器、偏僻的農路惡意傾倒，造成交通安全與環境衛生的隱憂，接獲通報後立即聯繫相關單位會勘，感謝周邊熱心里民主動協助初步清理，針對此類非法傾倒，將嚴格查辦、絕不寬貸。

環保局說，接獲通報後隨即派員到場，為查明行為人資訊，後續將請警方協助調閱周遭路口監視器及保存備份影像，以利後續查察，一經查獲將依廢棄物清理法告發，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，廢棄物若未依規定合法處理，除面臨刑事處罰外也必須負起廢棄物棄置場址的清理及環境改善責任。此外，環境部為提高罰則有效嚇阻，針對未依廢棄物清理法規定棄置廢棄物等行為，目前最高可處1年至5年有期徒刑，未來擬修法將最高刑度提高至7年；棄置地點如為生態敏感者，草案也將刑度提高為3至10年有期徒刑。

另為避免非法棄置者遭檢調查獲後迅速脫產，也將修訂廢清法，環保機關於調查預估清理費用後即可提前向行政法院聲請假扣押，啟動債權保全。

桃園市新屋區東明、石磊和赤欄里多處農路出現不明人士惡意棄置彩色塑膠粒及細沙，路面變得又髒又滑，造成交通安全與環境衛生的隱憂。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區東明、石磊和赤欄里多處農路出現不明人士惡意棄置彩色塑膠粒及細沙，路面變得又髒又滑，造成交通安全與環境衛生的隱憂。記者翁唯真／攝影

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