竹市僅三區定點臨托供不應求 市府：多數時段仍有名額

新竹市的出生率在台灣各縣市一直名列前茅，市議員林彥甫今在議會質詢指出，目前全市僅有三處定點臨托，每處最多只能收4名幼兒，等於全市最多只能收12名。其中，假日僅東區與香山區提供服務，夜間更只有東區能支援。這樣的量能，對於一個出生率全台前段的新竹市，遠遠不足，希望市府相關單位能重視。

市府社會處表示，竹市目前共有3個定點臨托，分別於東區親子館、北區南勢社福館及香山區親子館，其中東區及香山區亦提供假日臨托服務，今年截至4月底定點臨托總服務108人次，其中假日為54人次，佔服務量50%，而多數時段仍有名額，尚無供不應求的情形。另因定點臨托需3天前預約，家長如有預約問題，將會與家長協調並妥適安排臨托服務。

林彥甫說，竹市無後援家庭眾多，當家長因疲憊、生病時需要喘息服務時，卻發現市府提供的臨托供不應求。目前全市僅有三處定點臨托，每處最多只能收 4 位幼兒，等於全市最多只能收 12 名。這樣的量能，對於一個出生率全台前段的竹市，遠遠不足。市府未來雖規畫在湳雅社福大樓、關新市場設立新的臨托據點，但最快也要到3至5年才能啟用，緩不濟急。