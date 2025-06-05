竹縣擴大接種新冠JN.1疫苗 連兩周竹北開設假日接種站

新冠疫情近期又捲土重來，疾管署預估6月底至7月初達到高峰，新竹縣民除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，新仁醫院也將於6月7日及15日，分別在竹北市竹北里及中興里集會所開設假日接種站，隨到隨打。

新竹縣長楊文科提醒，因JN.1疫苗接種後免疫保護力會隨著時間遞減，從4月8日起，65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，3大類對象可再接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑間隔至少6個月，呼籲符合資格鄉親踴躍接種。

衛生局表示，為提升鄉親免疫保護力，除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，新仁醫院於6月7日及6月15日，分別在竹北市竹北里及中興里集會所開設假日接種站，提醒符合民眾或出生滿6個月以上，自113年10月1日至今尚未接種者請盡速接種。

接種疫苗時請記得攜帶健保卡、身分證明文件，經確認接種資格後提供接種服務。衛生局也呼籲鄉親要做好勤洗手，至人潮聚集室內場所可戴口罩自我防護，如有重症警示症狀，務必立刻就醫。