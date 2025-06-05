快訊

網傳「最佳辯士」頭銜是老師涉指使高中生造假 校方澄清：師生間溝通理解有落差

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣擴大接種新冠JN.1疫苗 連兩周竹北開設假日接種站

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣民除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，新仁醫院也將於6月7日及15日，分別在竹北市竹北里及中興里集會所開設假日接種站，隨到隨打。圖／新竹縣政府提供
新竹縣民除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，新仁醫院也將於6月7日及15日，分別在竹北市竹北里及中興里集會所開設假日接種站，隨到隨打。圖／新竹縣政府提供

新冠疫情近期又捲土重來，疾管署預估6月底至7月初達到高峰，新竹縣民除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，新仁醫院也將於6月7日及15日，分別在竹北市竹北里及中興里集會所開設假日接種站，隨到隨打。

新竹縣長楊文科提醒，因JN.1疫苗接種後免疫保護力會隨著時間遞減，從4月8日起，65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，3大類對象可再接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑間隔至少6個月，呼籲符合資格鄉親踴躍接種。

衛生局表示，為提升鄉親免疫保護力，除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，新仁醫院於6月7日及6月15日，分別在竹北市竹北里及中興里集會所開設假日接種站，提醒符合民眾或出生滿6個月以上，自113年10月1日至今尚未接種者請盡速接種。

接種疫苗時請記得攜帶健保卡、身分證明文件，經確認接種資格後提供接種服務。衛生局也呼籲鄉親要做好勤洗手，至人潮聚集室內場所可戴口罩自我防護，如有重症警示症狀，務必立刻就醫。

延伸閱讀

「竹北超越竹北」文化祭 鄭朝方邀天后白沙屯媽祖駕臨

為疫苗交鋒 羅一鈞嘆「水果比蘋果」 蘇一峰今再度回擊

竹北公所扶植青創與小農 攜手公益團體拓行銷

蘇一峰爆料AZ疫苗血栓 政府救濟指認1例？羅一鈞澄清

相關新聞

牙齒健康關乎壽命 苗栗衛生局：新增8類對象可免費洗牙

國人蛀牙、牙周病盛行率高達九成，且65歲以上約有二成長者可能因唾液腺退化、慢性病用藥等因素，經常覺得口乾舌燥，當唾液分泌...

竹縣擴大接種新冠JN.1疫苗 連兩周竹北開設假日接種站

新冠疫情近期又捲土重來，疾管署預估6月底至7月初達到高峰，新竹縣民除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，...

「竹北超越竹北」文化祭 鄭朝方邀天后白沙屯媽祖駕臨

近年來人口持續激長的竹北市，有望超越彰化市成為全台人口最多的縣轄市，首辦「竹北超越竹北文化祭」將於10月登場，市長鄭朝方...

「甜點×動漫」聯名 新竹國際動漫節攜四家超人氣甜點

漫迷期盼的年度盛會「漫人祭－2025新竹國際動漫節」將於6月28至29日登場，文化局表示，今年於新竹市立體育館、孔廟廣場...

桃園航空城工區護欄封路 險耽誤救命

桃園航空城重劃區正大興土木，開發商避免未驗收道路被砂石車壓壞與顧及安全，常用紐澤西護欄圍住道路保護工區，但車輛無法通行，...

苗栗縣南北2座滑輪溜冰場都出現損壞 縣府將著手改善

苗栗縣議員陳光軒關切頭份市六合綜合運動場及苗栗市滑輪溜冰場的設施安全等問題，縣府教育處最近分別前往會勘，其中，六合溜冰場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。