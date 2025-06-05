快訊

網傳「最佳辯士」頭銜是老師涉指使高中生造假 校方澄清：師生間溝通理解有落差

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

聽新聞
0:00 / 0:00

「竹北超越竹北」文化祭 鄭朝方邀天后白沙屯媽祖駕臨

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
對於受邀到竹北贊境，拱天宮主委洪文華也表達高度支持，並回贈象徵媽祖專屬座駕的「粉紅超跑」模型給市長鄭朝方，作為祝福與友誼。圖／竹北市公所提供
對於受邀到竹北贊境，拱天宮主委洪文華也表達高度支持，並回贈象徵媽祖專屬座駕的「粉紅超跑」模型給市長鄭朝方，作為祝福與友誼。圖／竹北市公所提供

近年來人口持續激長的竹北市，有望超越彰化市成為全台人口最多的縣轄市，首辦「竹北超越竹北文化祭」將於10月登場，市長鄭朝方特到白沙屯拱天宮邀請白沙屯媽駕臨祈福，展開為期兩天一夜的宗教文化盛會。

苗栗縣「粉紅超跑」徒步進香活動報名人數近年不斷翻倍激增，今年更是吸引約33萬人報名，為歷年之最，進香團聲勢浩大更是全台最大的移動人龍，白沙屯媽天后之名可說是實至名歸。

相似於竹北市的人口成長與發展，為迎接竹北即將於9月-10月間超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，成就明日之星，竹北市公所持續推動「竹北超越竹北」系列活動，其中重頭戲「竹北超越竹北文化祭」由公所與竹北天后宮共同主辦，更力邀白沙屯媽駕臨，預定10月11、12日由竹北媽與白沙屯媽祖共同繞境祈福。

近日，竹北市長鄭朝方與竹北天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢共赴拱天宮遞交邀請函，並拍板定案贊境日期為10月11日（周六）與12日（周日）。而拱天宮主委洪文華對於誠摯邀約也表達高度支持，並特別回贈象徵媽祖專屬座駕的「粉紅超跑」模型，作為祝福與友誼。

關於民眾最關心的路線部分，因橫跨東區新興重畫區、西區發展聚落與歷史悠久的老城區，涉及範圍廣大，確切路線正研議中。

鄭朝方表示，屆時將規畫出最能展現竹北多元樣貌的理想路線，同時也將尊重白沙屯媽祖遶境的「自由行」特色，讓媽祖行腳成為一場文化與城市之間的深度對話，也讓文化祭成為竹北邁向歷史新頁的重要盛典。

關於活動路線部份，雙方也初步達成共識；鄭朝方表示，屆時將尊重白沙屯媽祖遶境的「自由行」特色，讓媽祖行腳成為一場文化與城市之間的深度對話。圖／竹北市公所提供
關於活動路線部份，雙方也初步達成共識；鄭朝方表示，屆時將尊重白沙屯媽祖遶境的「自由行」特色，讓媽祖行腳成為一場文化與城市之間的深度對話。圖／竹北市公所提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

影／竹科上下班必塞爆 楊文科：竹北到竹科國一雙向將拓寬

白沙屯媽祖回宮閉關12天 今晨開爐...再展聖顏

獨／粉紅超跑要來竹北遶境 白沙屯媽祖10月至竹北天后宮

白沙屯媽回宮後話題持續燒 蓋醫院開大路議員都關切

相關新聞

牙齒健康關乎壽命 苗栗衛生局：新增8類對象可免費洗牙

國人蛀牙、牙周病盛行率高達九成，且65歲以上約有二成長者可能因唾液腺退化、慢性病用藥等因素，經常覺得口乾舌燥，當唾液分泌...

竹縣擴大接種新冠JN.1疫苗 連兩周竹北開設假日接種站

新冠疫情近期又捲土重來，疾管署預估6月底至7月初達到高峰，新竹縣民除13鄉鎮市衛生所及醫療院所可接種新冠JN.1疫苗外，...

「竹北超越竹北」文化祭 鄭朝方邀天后白沙屯媽祖駕臨

近年來人口持續激長的竹北市，有望超越彰化市成為全台人口最多的縣轄市，首辦「竹北超越竹北文化祭」將於10月登場，市長鄭朝方...

「甜點×動漫」聯名 新竹國際動漫節攜四家超人氣甜點

漫迷期盼的年度盛會「漫人祭－2025新竹國際動漫節」將於6月28至29日登場，文化局表示，今年於新竹市立體育館、孔廟廣場...

桃園航空城工區護欄封路 險耽誤救命

桃園航空城重劃區正大興土木，開發商避免未驗收道路被砂石車壓壞與顧及安全，常用紐澤西護欄圍住道路保護工區，但車輛無法通行，...

苗栗縣南北2座滑輪溜冰場都出現損壞 縣府將著手改善

苗栗縣議員陳光軒關切頭份市六合綜合運動場及苗栗市滑輪溜冰場的設施安全等問題，縣府教育處最近分別前往會勘，其中，六合溜冰場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。