「竹北超越竹北」文化祭 鄭朝方邀天后白沙屯媽祖駕臨

近年來人口持續激長的竹北市，有望超越彰化市成為全台人口最多的縣轄市，首辦「竹北超越竹北文化祭」將於10月登場，市長鄭朝方特到白沙屯拱天宮邀請白沙屯媽駕臨祈福，展開為期兩天一夜的宗教文化盛會。

苗栗縣「粉紅超跑」徒步進香活動報名人數近年不斷翻倍激增，今年更是吸引約33萬人報名，為歷年之最，進香團聲勢浩大更是全台最大的移動人龍，白沙屯媽天后之名可說是實至名歸。

相似於竹北市的人口成長與發展，為迎接竹北即將於9月-10月間超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，成就明日之星，竹北市公所持續推動「竹北超越竹北」系列活動，其中重頭戲「竹北超越竹北文化祭」由公所與竹北天后宮共同主辦，更力邀白沙屯媽駕臨，預定10月11、12日由竹北媽與白沙屯媽祖共同繞境祈福。

近日，竹北市長鄭朝方與竹北天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢共赴拱天宮遞交邀請函，並拍板定案贊境日期為10月11日（周六）與12日（周日）。而拱天宮主委洪文華對於誠摯邀約也表達高度支持，並特別回贈象徵媽祖專屬座駕的「粉紅超跑」模型，作為祝福與友誼。

關於民眾最關心的路線部分，因橫跨東區新興重畫區、西區發展聚落與歷史悠久的老城區，涉及範圍廣大，確切路線正研議中。