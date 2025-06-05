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「甜點×動漫」聯名 新竹國際動漫節攜四家超人氣甜點

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「小鵲sing」精心打造可愛度破表的漫人祭紅豆餅，萌感十足。圖／新竹市府提供
「小鵲sing」精心打造可愛度破表的漫人祭紅豆餅，萌感十足。圖／新竹市府提供

漫迷期盼的年度盛會「漫人祭－2025新竹國際動漫節」將於6月28至29日登場，文化局表示，今年於新竹市立體育館、孔廟廣場及新竹公園設置舞台，融合展覽、表演與市集等多元形式，打造橫跨室內外的動漫盛會。今年首度跨界串聯新竹四家超人氣甜點品牌「MANO MANO、Yamada山田麻糬製造所、依日烘焙與小鵲sing」，推出漫人祭聯名甜點，為新竹國際動漫節注入療癒系美味。

文化局表示，漫人祭推出原創IP角色「魔法少女與HSIN喵」，以守護想像力為使命，帶領觀眾穿越次元，走入故事核心。角色憑藉著療癒視覺人氣高漲。今年這對人氣角色不僅推出動畫，也同步打造限量週邊商品「HSIN喵」布偶與曬娃痛包，擴展其角色宇宙的立體呈現，更進一步成為此次跨界聯名甜點的創作靈感。

文化局說明，今年特別策畫的「漫人祭聯名甜點」由四家在地甜點名店聯手推出，打造吸睛又美味的動漫甜品，包括「MANO MANO」特製漫人祭馬卡龍，以開心果與東方美人茶口味，詮釋在地茶香與法式優雅，外酥內軟、香氣馥郁，帶來視覺與味覺的雙重饗宴；「Yamada山田麻糬製造所」推出的情人果生乳酪大福，選用夏季情人果搭配綿密乳酪，帶來酸甜柔滑的層次驚喜，外皮Q彈，口感清爽，是今夏最消暑的夢幻甜點；「依日烘焙」揉合復古風情與創新巧思，特別推出麵茶口味甜燒餅，麵茶的溫潤香氣搭配手作燒餅的酥脆口感，讓傳統新竹味與童年記憶完美交會；「小鵲sing」精心打造可愛度破表的動漫紅豆餅，將紅豆餅搖身一變，印上角色可愛圖樣，內餡紮實香甜，萌感十足，不只好吃更好拍。

文化局指出，今年動漫節將於孔廟廣場與新竹公園設置「漫人市集」，特別攜手知名市集品牌「好好手感微笑市集」，每日邀集超過160組品牌共襄盛舉。而動漫節限定聯名甜點也將在市集現場販售，漫人市集內容橫跨插畫周邊、手作工藝、創意設計與風格輕食，將動漫文化從展場延伸至城市街角。

文化局補充，漫人祭活動現場將抽獎送出限量甜點兌換券，驚喜不間斷，邀民眾一同參，更多活動資訊請至「新竹國際動漫節」臉書粉專新竹市文化局網站查詢。

「Yamada山田麻糬製造所」情人果生乳酪大福，外皮Q彈，口感清爽，是動漫節的夢幻甜點。圖／新竹市府提供
「Yamada山田麻糬製造所」情人果生乳酪大福，外皮Q彈，口感清爽，是動漫節的夢幻甜點。圖／新竹市府提供
動漫節限定「依日烘焙」推出麵茶口味甜燒餅，將溫潤麵茶香氣搭配手作燒餅酥脆口感。圖／新竹市府提供
動漫節限定「依日烘焙」推出麵茶口味甜燒餅，將溫潤麵茶香氣搭配手作燒餅酥脆口感。圖／新竹市府提供
漫人祭推出原創IP角色「魔法少女與HSIN喵」，今年這對人氣角色不僅推出動畫，也同步打造限量週邊商品「HSIN喵」布偶與曬娃痛包。圖／新竹市府提供
漫人祭推出原創IP角色「魔法少女與HSIN喵」，今年這對人氣角色不僅推出動畫，也同步打造限量週邊商品「HSIN喵」布偶與曬娃痛包。圖／新竹市府提供
漫人祭2025新竹國際動漫節結合「MANO MANO」特製漫人祭馬卡龍，以開心果與東方美人茶口味，詮釋在地茶香與法式優雅。圖／新竹市府提供
漫人祭2025新竹國際動漫節結合「MANO MANO」特製漫人祭馬卡龍，以開心果與東方美人茶口味，詮釋在地茶香與法式優雅。圖／新竹市府提供

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