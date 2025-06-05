航空城工區護欄封路 險耽誤救命

桃園航空城重劃區正大興土木，開發商避免未驗收道路被砂石車壓壞與顧及安全，常用紐澤西護欄圍住道路保護工區，但車輛無法通行，近日險釀人命，民代昨疾呼市府重視；航空城工程處表示，已針對有人活動的安置街廓範圍調整護欄位置。

民進黨桃園市議員游吾和指出，航空城重劃區內安置街廓，不少民眾正重建家園，但由於重劃區開發工程還在進行，部分道路未驗收，目前仍被紐澤西護欄封住；民眾從安置街廓要進出工區明明距離不遠，卻得因封路繞一大圈，5月30日會勘過後，也僅移除部分護欄。

6月1日下午3時，航空城重劃區大竹北路、雙海路口附近安置街廓工地1名工人傳熱衰竭，消防分隊獲報趕抵時，人已無呼吸心跳，幸送醫搶救後恢復生命跡象，目前休養中；事後，民眾向游吾和反映移除護欄、縮短路程是工人能救回的關鍵，也盼政府更重視安置街廓的工安與救災救護問題。

游吾和也提到，航空城重劃區因為還在施作，沒有地圖能導航，如今安置街廓許多建案正在趕工，建議工務局定期將工區護欄封路情況提供給警察局和消防局，以利救災。

消防局長龔永信說，消防人員執行重劃區救災救援任務，多半用衛星定位事故地點，如遇道路封閉有調整或不熟悉道路，則靠報案人、勤務中心和救災車輛3方通話指路，盡可能以最短時間趕抵。

航空城工程處則指，航空城重劃區分10個開發區，每個開發區廠商不同，為界定自己工區範圍及維護安全，常以紐澤西護欄或鐵圍籬封路，封路無違法疑慮，已有規畫進出街廓既有道路最短路線。

航工處也說明，由於進出路線可能橫跨不同開發區，若未驗收就開放，道路毀損可能會有修復權責爭議。因此，目前已加快相關道路的驗收工作，提升通行便利。