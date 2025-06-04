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民團竹市辦白紙鶴活動 盼提升駕訓教育避免悲劇

中央社／ 新竹市4日電

還路於民行人路權促進會今天晚間在新竹市舉辦「白紙鶴追思悼念活動」，協會成員表示，除悼念新北三峽車禍案受難者，更盼提升駕駛人的駕訓教育，避免更多悲劇發生。

還路於民行人路權促進會在網路發起「白紙鶴追思悼念活動」，今晚在新竹市國立清華大學大門旁的路口舉行，參與民眾身著白上衣、手舉標語及電子蠟燭，安靜走過行人穿越道，盼讓來往車潮看見訴求。

還路於民行人路權促進會成員表示，今晚活動主要是希望引發民眾對交通安全關心，同時悼念新北三峽車禍事故罹難者，以及過去新竹縣市交通事故死者。

促進會成員指出，他們要求改善交通3E政策（交通教育Education、交通工程Engineering及交通執法Enforcement），盼在台灣能營造連續、平整舒適的人行環境。

促進會成員說，今晚參與者們在過馬路過程，就有1台車完全不停讓行人，認為若能做好駕訓教育，很多悲劇可以避免。

路權 行人 新竹

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