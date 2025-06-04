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牙齒健康關乎壽命 苗栗衛生局：新增8類對象可免費洗牙

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均強調，貝氏醫師在19世紀推行的貝氏刷牙法，迄今仍在推行，當年貝式醫師一生都在推動行口腔衛生教育及正確刷牙，結果活了一百多歲，牙齒好壞影響人的壽命顯而易見。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均強調，貝氏醫師在19世紀推行的貝氏刷牙法，迄今仍在推行，當年貝式醫師一生都在推動行口腔衛生教育及正確刷牙，結果活了一百多歲，牙齒好壞影響人的壽命顯而易見。記者胡蓬生／攝影

國人蛀牙、牙周病盛行率高達九成，且65歲以上約有二成長者可能因唾液腺退化、慢性病用藥等因素，經常覺得口乾舌燥，當唾液分泌減少時容易滋生口腔細菌，增加蛀牙、牙周病等風險。中央已放寬健保免費洗牙標準，苗栗縣衛生局呼籲符合資格者多利用，保持牙齒健康及口腔衛生。

苗栗縣政府與苗栗縣牙醫師公會今天在苗栗市文山國小共同舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」，全縣有8所國小、超過 80名學童參賽，希望藉推動潔牙讓大家都成為小小潔牙達人，從小養成守護牙齒健康的好習慣。苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均強調，貝氏醫師在19世紀推動貝式刷牙法，且一生都在推動行口腔衛生教育及正確刷牙方式，結果貝氏醫師活了一百多歲，牙齒好壞影響人的壽命顯而易見。

苗栗縣衛生局指出，口腔問題會影響血糖控制，尤其糖尿病造成免疫能力變差、血糖控制不佳，出現牙周病、牙齦萎縮或發炎等問題，導致體內白血球數量上升對抗發炎，會使糖尿病的病情惡化；如配合牙醫師治療，有利於控制血糖，因此衛福部新增8類對象提供免費洗牙、口腔衛生服務。

衛生局強調，「高風險疾病口腔照護」十分重要，牙醫師全聯會爭取健保總額新增10.1億元預算，針對糖尿病患者、65歲以上長者、中風、帕金森氏症患者、洗腎患者、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者、癌症患者、身心障礙患者（肢體障礙、慢性精神病患者、重要器官失去功能者）及口乾症患者等8類對象，可以每3個月進行口腔檢查、洗牙及塗氟一次，估計實際受惠民眾約50萬到66萬人。

衛福部新增8類對象提供洗牙、口腔衛生服務。圖／苗栗縣政府提供
衛福部新增8類對象提供洗牙、口腔衛生服務。圖／苗栗縣政府提供
衛福部新增8類對象提供洗牙、口腔衛生服務。圖／苗栗縣政府提供
衛福部新增8類對象提供洗牙、口腔衛生服務。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與苗栗縣牙醫師公會今天在苗栗市文山國小共同舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與苗栗縣牙醫師公會今天在苗栗市文山國小共同舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」。記者胡蓬生／攝影

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