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苗栗縣南北2座滑輪溜冰場都出現損壞 縣府將著手改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議會後方的苗栗滑輪溜冰場符合國際標準，但賽道也出現鋪面龜裂的情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議會後方的苗栗滑輪溜冰場符合國際標準，但賽道也出現鋪面龜裂的情況。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員陳光軒關切頭份市六合綜合運動場及苗栗市滑輪溜冰場的設施安全等問題，縣府教育處最近分別前往會勘，其中，六合溜冰場將先增設6到8支監視器，苗栗溜冰場鋪面龜裂的問題，將趕在10月辦理大型賽事前改善完工。

陳光軒關切縣內兩座滑輪溜冰場的設施問題，除了在臉書PO文反映，在議會也數度質詢，希望縣府配合改善，不要影響縣內滑輪溜冰選手的安全和運動技能發展。

陳光軒指出，六合綜合體育場滑輪溜冰場及綜合運動場全場周邊，常有人蓄意破壞設施，因此將增設6至8支監視器鏡頭。另外，苗栗滑輪溜冰場鋪面龜裂，因考量10月有大型賽事要辦，目前賽道鋪面龜裂必須先緊急修繕，等大賽結束後再提報完整的賽道整修計畫進行整體改善。

他表示，6月2日他與相關單位會勘，滑輪溜冰委員會人員也看出苗栗滑輪溜冰場幾個問題，希望一併改善，像賽道雨天會有排水問題，導致青苔生長，即使賽道乾燥後青苔仍會造成打滑，要求縣立體育場處理。另外，賽道周圍鋪面有基礎不實問題，未來恐有塌陷狀況產生，他建議整個賽道鋪面都應挖除並重新鋪設。

縣府教育處表示，六合滑輪溜冰場的監視器，教育處會配合增設，至於苗栗滑輪溜冰場改善鋪面龜裂問題，現已找到廠商完成估價，但目前仍有選手在集訓，工程還無法進行，但10月前確定可完工。此外，六合綜合運動場各場地都將施設太陽能板風雨球場，未來施工期間，六合溜冰場也必須暫停使用。

陳光軒表示，6月2日當天下午他參加太陽能光電板設置協調會，他向廠商爭取回饋，以協助教育處設置「賽規高度護欄」、「賽規等級曲棍球場」，廠商表示將會納入評估，下次協調會提出評估報告。

苗栗縣議會後方的滑輪溜冰場，賽道鋪面出現裂縫。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會後方的滑輪溜冰場，賽道鋪面出現裂縫。圖／陳光軒提供
縣議員陳光軒關切縣內兩座滑輪溜冰場的設施損壞和安全問題。圖／陳光軒提供
縣議員陳光軒關切縣內兩座滑輪溜冰場的設施損壞和安全問題。圖／陳光軒提供
縣議員陳光軒關切縣內兩座滑輪溜冰場的設施損壞和安全問題。圖／陳光軒提供
縣議員陳光軒關切縣內兩座滑輪溜冰場的設施損壞和安全問題。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會後方的苗栗滑輪溜冰場符合國際標準，但賽道也出現鋪面龜裂的情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議會後方的苗栗滑輪溜冰場符合國際標準，但賽道也出現鋪面龜裂的情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議會後方的滑輪溜冰場，賽道鋪面出現裂縫。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會後方的滑輪溜冰場，賽道鋪面出現裂縫。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會後方的滑輪溜冰場，賽道鋪面出現裂縫。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會後方的滑輪溜冰場，賽道鋪面出現裂縫。圖／陳光軒提供

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