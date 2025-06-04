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竹北公所扶植青創與小農 攜手公益團體拓行銷

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣竹北市公所扶植青創與小農創業，去年創立市集品牌「竹北好市」，培育創業者，今年攜手公益團體參加，盼也協助身障者自食其力，打開銷售市場。

竹北市公所透過文字表示，去年建立市集品牌「竹北好市」扶植青創與小農創業，至今培訓超過60名人，今年升級為「竹北好市2.0」，導入永續設計等，也攜手公益團體參加。

市長鄭朝方說，竹北好市聚焦青農參與，整合在地特色提升能見度，但部分攤主品牌與視覺表現仍弱，影響消費意願，推出「竹北好市2.0」，導入陳列美學、市集經濟與永續設計，強化整體品牌力。

愛家庇護工場告訴中央社記者，愛家庇護工場培訓身障者製手工皂，也推出蜂鳥與水仙花為主視覺的手工皂禮盒，蜂鳥象徵輕盈堅韌，水仙花代表重生與不屈，展現庇護員工努力不懈精神。

參與輔導的東海萊姆園老闆曾文德說，過去農產較無精緻包裝，在公所協助下強化品牌故事論述力，以及產品的視覺識別與包裝，提升農產精緻度，打開銷售市場。

「竹北好市2.0」市集活動於6月14日至15日、28日至29日，在水圳公園登場，現場有街頭表演、親子互動等。

身障者 竹北 品牌

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