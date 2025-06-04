苗縣工業會走過半世紀 徵老照片重現產業歷史風華

苗栗縣工業會今年創會滿50週年，將辦理勞工歌唱比賽、老照片攝影展兩大主題活動。其中攝影展公開徵求民國80年以前拍攝的老照片，以人文記憶重現苗栗產業發展歷史風華。

苗栗縣工業會今天在苗栗縣政府舉辦「璀璨50 再展風華」系列活動記者會，縣長鍾東錦會同工業會榮譽理事長羅彬豪、現任理事長黃清譽，共同完成主題活動拼圖，象徵工業會從歷史中承續初心，並展望未來產業創新與永續。

工業會表示，今年適逢創會50週年，特別推出兩大主題活動，包括「為勞工而唱卡拉OK歌唱比賽」及「尋找老照片攝影展」，分別訴求溫暖勞工情誼與重現產業人文記憶。

工業會指出，勞工卡拉OK比賽預計9月13日在中油紫園禮堂舉行，設籍或任職苗栗企業3個月以上勞工（含外籍）皆可報名，限額35名，總獎額逾3萬元等值禮券；報名期限自6月10日至7月31日止。

至於攝影展部分，工業會徵求縣內廠商提供民國80年以前拍攝的老照片，內容主題需與苗栗地區產業發展、職場日常、工廠環境、勞工工作相關，盼集結、評選出具代表性老照片，並規劃年底於苗栗縣政府文化觀光局展出，喚起社會對勞動歷史的珍重與關懷。

鍾東錦表示，企業是地方經濟的根基與推動經濟成長的重要力量，苗栗縣工業會走過半個世紀，多年來積極提供各種資源與機會，為產業發展貢獻良多，是值得慶祝的重要里程碑，他期勉工業會攜手企業，在瞬息萬變的國際經濟局勢下持續穩健發展、照顧好員工，打造和諧、共榮的勞資環境，共創永續繁榮。