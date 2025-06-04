張善政表揚志工416人功不可沒 三峽車禍交通志工燃警惕

桃園市長張善政今天下午出席今年交通導護暨教育志工表揚大會，頒發榮獲終身楷模獎志工51人獎座，表揚感謝416名志工無私付出，張善政說，三峽車禍發生，大家更體會學生在上、下課安全和生命可貴，也突顯接受表揚交通導護、教育志工的功勞「功不可沒」。

桃園市今年交通導護暨教育志工表揚大會，在平鎮的市立圖書館平鎮分館舉辦，根據志工服務時數和表現，分別獲得終身楷模獎、金質獎、銀質獎及銅質獎志工總共416人接受表揚，其中最高榮譽「終身楷模獎」的交通導護志工41人（服務須滿2000小時）、教育志工10人（服務須滿4000小時），總共51人獲張善政頒獎表揚，以83歲的中壢忠福國小交通志工吳陳月妹，服務26 年犧牲奉獻最久。

獲終身楷模獎的龜山區文欣國小交通導護志工林志揚，年滿60歲，他投入導護志工不畏風吹日曬17年，針對三峽車禍事件，林表示，三峽車禍發生令人很遺憾，尤其是導護志工，導護工作是擋車讓學生安全過去，自己先站在安全處，擋車距離要盡量拉長至少100公尺，看到車子過來趕快吹哨子，太近車子剎車不及。

同獲終身楷模獎的觀音區觀音高中交通導護志工隊長許秀美，今年63歲擔任導護志工13年無私付出，談及三峽車禍事件，許表示，三峽車禍突發事件很難防範，交通導護站在路口指揮交通，她經常教導志工一定要左右看清楚，顧自己再來顧別人，現在很多車子不聽指揮，稍不注意，後面有時就有車子跟過去很危險，導護自己要隨時警惕。