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停車場工程遭疑減項發包 竹市府：設備活化非圖利

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市府交通處長倪茂榮強調停車場續建工程按照市場行情重新訪價，並依採購法公平、公正、公開招標，並順利決標，絕無圖利廠商。記者郭政芬／攝影
市府交通處長倪茂榮強調停車場續建工程按照市場行情重新訪價，並依採購法公平、公正、公開招標，並順利決標，絕無圖利廠商。記者郭政芬／攝影

新竹市議會民進黨團今天指控竹市西大路（停七）立體停車場減項發包，市府下午火速開記者會澄清，強調絕無減項發包，由於竹市棒球場停車場於去年4月暫停營運，考量停管設備已結算驗收及過保固，且電子儀器產品久未使用易故障損壞，為活化閒置設備，才會將設備移至停七停車場先行使用。

民進黨新竹市議會黨團指控停七立體停車場工程預算暴增6800萬元，卻沒有停管設備建置，停車場續建工程的機電設備竟是從新竹棒球場停車場拆下後挪用，市府透過減項發包有圖利廠商之嫌，今天將向監察院檢舉告發。

「絕無減項發包！」對此，市府交通處長倪茂榮今天強調，各新建停車場分屬不同營造廠建置停管設備，管理操作介面不同，且涉及後續營運人員操作困難及增加設備維護成本等問題，停車場工程因於「2022年11月簽准辦理停管設備變更設計」，採另案處理，統一建置及維護管理，故續建工程無須將停管設備納入發包工項，絕無減項發包情事。

倪茂榮說，因原營造廠施工進度嚴重落後，市府於2022年12月依法解約。解約後，面對疫情影響及物價大幅上漲的挑戰，停車場續建工程按照市場行情重新訪價，並依採購法公平、公正、公開招標，並順利決標，絕無圖利廠商。同時，因解約衍生的工程費用，市府已向原廠商提起訴訟，求償金額約6119萬元。

關於停管設備運用，倪茂榮說明，原設於新竹棒球場的停管設備因場館於2022年7月啟用後暫停營運，考量設備已結算驗收並過保固，長期閒置恐導致損壞，為避免浪費公帑，市府將設備移至停七立體停車場先行使用，待新竹棒球場改善工程完成後再以全新設備進行停管管理。

此外，停七立體停車場原為前朝執政時期推動，歷經多次波折後於2022年12月15日終止契約。然而，在市長高虹安於2022年12月25日上任後，續建工程於2023年10月12日順利開工，在代理市長邱臣遠的積極推動下，工程逐步邁向完工，將為西大路周邊帶來更佳的停車與用路環境。

新竹市議會民進黨團今天指控竹市西大路（停七）立體停車場減項發包，市府下午火速開記者會澄清，強調絕無減項發包。記者郭政芬／攝影
新竹市議會民進黨團今天指控竹市西大路（停七）立體停車場減項發包，市府下午火速開記者會澄清，強調絕無減項發包。記者郭政芬／攝影

棒球場 新竹 停車場

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