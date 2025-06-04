局處陪高虹安跑行程 竹市議員鄭美娟質疑文宣放宮廟要政風徹查

新竹市議員鄭美娟今日在議會質詢指出，市府印製的文宣上，印有代理市長邱臣遠與停職的市長高虹安的照片，甚至在婚宴流水席、宮廟等私人場合整疊出現，並非市府所說的洽公場所，甚至一級主管陪同跑行程，要求政風單位一周內釐清並提出調查結果。

對此，市府政風處長陳文意今天回應，將根據個案情況進行調查，將了解相關狀況。

鄭美娟今天在質詢中表示，市政宣傳應以公正、客觀為原則，但目前文宣卻將施政成果與特定政治人物形象綁定，使市政資源淪為個人宣傳工具。她強調，高虹安目前停職，卻仍出現在市府文宣中，這樣的作法是否經過行政處的審核？是否考量社會觀感與市府形象？

鄭美娟同時指出，有市府一級主管陪同停職的高虹安參與社團與社區行程。經她詢問在場的一級主管，包含社會處、產發處與民政處、衛生局等局處長，皆承認曾陪同高虹安參與相關活動。此舉令人質疑市府是否動用行政資源支援特定政治活動，這些一級主管是否有請假？有否違反行政中立法？市府政風處應立即展開調查。

鄭美娟說，近期有很多民眾在反應，市府最近都在發放邱代理市長與停職市長的摺頁文宣，很多民眾感到疑惑的是，部分文宣放置在流水席跟宮廟場合，並非市府所說的放置在這個洽公場所，文宣是否淪為停職市長的個人文宣使用，有否違反行政中立？