桃園警分局辦警察節熱心捐血 上百民眾搶抽號碼牌助人

為展現警察博愛精神及熱心公益情操，桃園市警察局桃園分局今與台灣血液基金會新竹捐血中心合作，在分局前舉辦2025年警察節捐血活動，桃園分局分局長王智民、副分局長林友銘皆親自挽袖捐血，一早來抽號碼牌的民眾就超過百號，並邀集大園、龜山、八德及蘆竹等警察同仁共襄盛舉。

桃園警分局指出，今天的活動不只是捐血，同時結合刑事、交通警察大隊、少年及婦幼警察隊，就當前防詐防毒等治安及交通重點工作進行宣導，並與環保局攜手合作，現場展示聲音照相科技執法設備。

噪音車輛不僅對周邊居民生活造成困擾，噪音汙染也會分散駕駛人注意力，提高交通事故風險，桃園分局表示將與環保局持續稽查，透過AI巡防技術與大數據分析所建置的噪音熱點圖資庫，作為稽查部署依據，針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，以遏止深夜擾民情事、落實靜桃計畫。