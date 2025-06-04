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桃園警分局辦警察節熱心捐血 上百民眾搶抽號碼牌助人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園警分局今舉行2025年警察節捐血活動，分局長王智民（左）、副分局長林友銘（右）皆親自挽袖捐血助人。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局今舉行2025年警察節捐血活動，分局長王智民（左）、副分局長林友銘（右）皆親自挽袖捐血助人。記者周嘉茹／翻攝

為展現警察博愛精神及熱心公益情操，桃園市警察局桃園分局今與台灣血液基金會新竹捐血中心合作，在分局前舉辦2025年警察節捐血活動，桃園分局分局長王智民、副分局長林友銘皆親自挽袖捐血，一早來抽號碼牌的民眾就超過百號，並邀集大園、龜山、八德及蘆竹等警察同仁共襄盛舉。

桃園警分局指出，今天的活動不只是捐血，同時結合刑事、交通警察大隊、少年及婦幼警察隊，就當前防詐防毒等治安及交通重點工作進行宣導，並與環保局攜手合作，現場展示聲音照相科技執法設備。

噪音車輛不僅對周邊居民生活造成困擾，噪音汙染也會分散駕駛人注意力，提高交通事故風險，桃園分局表示將與環保局持續稽查，透過AI巡防技術與大數據分析所建置的噪音熱點圖資庫，作為稽查部署依據，針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，以遏止深夜擾民情事、落實靜桃計畫。

2025年警察節捐血活動除鼓勵警察同仁熱情參與外，並邀請警眷、各協勤民力及廣大市民朋友齊心挽袖捐血；分局長王智民表示，每位無私奉獻的捐血人，其實都是默默為社會、為生命點燃希望的英雄，捐血一袋，救人一命，希望透過活動聚結更多正能量。也再次提醒民眾，切勿輕信不明來電、簡訊或親友突來的匯款要求，務必謹慎查證，亦可撥打165反詐騙專線諮詢，謹記「一聽、二掛、三查證」。

桃園市警察局桃園分局今與醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心合作，今在分局前舉辦2025年警察節捐血活動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局桃園分局今與醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心合作，今在分局前舉辦2025年警察節捐血活動。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局與環保局攜手合作，現場展示聲音照相科技執法設備，同時持續稽查改裝噪音車。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局與環保局攜手合作，現場展示聲音照相科技執法設備，同時持續稽查改裝噪音車。記者周嘉茹／翻攝

警察 桃園 捐血中心

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