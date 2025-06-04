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桃園航空城紐澤西護欄封路險釀人命 民代促打通救災瓶頸

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
航空城重劃區安置街廓近日傳工人熱衰竭OHCA，險因紐澤西護欄封路而延誤救命時間，桃園市議員游吾和籲市府檢討改進。圖／桃園市議員游吾和提供
航空城重劃區安置街廓近日傳工人熱衰竭OHCA，險因紐澤西護欄封路而延誤救命時間，桃園市議員游吾和籲市府檢討改進。圖／桃園市議員游吾和提供

桃園航空城重劃區正大興土木，開發商為避免未驗收的道路被砂石車壓壞與顧及安全，常用紐澤西護欄圍住道路保護工區，但車輛無法通行，近日險釀人命，民代疾呼市府重視；航空城工程處表示，已針對有人活動的安置街廓範圍調整護欄位置。

民進黨桃園市議員游吾和指出，航空城重劃區內有安置街廓，不少民眾正重建家園，但由於重劃區開發工程還再進行，部分道路未驗收，目前仍被紐澤西護欄封住，民眾從安置街廓要進出工區明明有很短的直線距離，卻因封路得繞一大圈，5月30日會勘過後，僅部分護欄移除。

6月1日下午3時，航空城重劃區大竹北路、雙海路口附近安置街廓工地1名工人傳熱衰竭，當地消防分隊獲報趕抵時，人已呈現OHCA狀態，幸送醫搶救後恢復生命跡象，目前仍在休養；事後，民眾向游吾和反映護欄移除、路程縮短是工人能救回的關鍵，並指安置街廓許多建案正在趕工，而時節進入夏季，相關工安與救災救護問題不能不顧。

游吾和要求市府重視工區出入便利問題，並指航空城重劃區因為還在施作，沒有地圖能導航，建議工務局定期將工區護欄封路情況提供給警察局和消防局，以利救災。

消防局長龔永信表示，消防人員在執行重劃區救災救援任務，多半用衛星定位事故地點，如遇道路封閉有調整或不熟悉道路，則靠報案人、勤務中心和救災車輛3方通話指路，盡可能以最短時間趕抵。

航空城工程處則指，航空城重劃區分10個開發區，每個開發區廠商不同，為界定自己工區範圍及維護安全，所以常見紐澤西護欄或鐵圍籬封路，由於還在施工階段，封路無違法疑慮。

航工處也表示，針對安置街廓進出工區問題，市府已規畫街廓進出既有道路最短路線，雖然可能有更短的路線，但路線可能橫跨不同開發區，若未驗收就開放，道路毀損可能會有修復權責爭議。因此，目前已加快相關道路的驗收工作，縮短安置街廓出工區的路程。

航空城重劃區安置街廓近日傳工人熱衰竭OHCA，險因紐澤西護欄封路而延誤救命時間，桃園市議員游吾和籲市府檢討改進。圖／桃園市議會民進黨團提供
航空城重劃區安置街廓近日傳工人熱衰竭OHCA，險因紐澤西護欄封路而延誤救命時間，桃園市議員游吾和籲市府檢討改進。圖／桃園市議會民進黨團提供
航空城重劃區安置街廓近日傳工人熱衰竭OHCA，險因紐澤西護欄封路而延誤救命時間，桃園市議員游吾和籲市府檢討改進。圖／桃園市議員游吾和提供
航空城重劃區安置街廓近日傳工人熱衰竭OHCA，險因紐澤西護欄封路而延誤救命時間，桃園市議員游吾和籲市府檢討改進。圖／桃園市議員游吾和提供

開發區 重劃區 航空城

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