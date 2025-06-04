中正路改名爭議... 苗栗市國華路險被改登輝路

苗栗市重要交通幹道國華路，因感念行政院已故前院長俞國華而命名，國華路還一度險些被改成登輝路，近來中正路改名引發爭議，勾起地方人士回憶，也凸顯飲水思源的特殊意義。

苗栗市國華路（台13線）開闢前，附近一帶都是田野，縣府、市公所規畫內環道，已故苗栗縣前縣長謝金汀、苗栗市前市長邱源忠生前，1986年趁著時任院長的俞國華到苗栗市視察時爭取，俞當場答應撥款20億元支持，列入交通瓶頸改善方案分期興建。

1991年間國華路僅餘穿越鐵路地下道部分尚未開通，邱源忠雖已卸任市長，但還是不忘俞國華的恩情，口袋中仍放著爭取國華路經費的分配款表，也向苗栗前市長郭豐煊反映，這條路一定要命名國華路，後來公開徵名，謝金汀也建議，飲水思源感謝俞國華大力支持。

國華路全長5.3公里、寬30公尺，完成後帶動苗栗市西區的發展，尤其秋冬之際，中央分隔島種植的台灣欒樹，更是增添道路繽紛色彩，附近學校林立，國華路成了苗栗市重要道路，俞國華功不可沒。

不過，1996年5月已故前總統李登輝就職民選第一任總統前二天，苗栗市民代表會決議將國華路改為登輝路，做為總統就職大典的賀禮，引發不少爭議，最後因國華路特殊的歷史意義，改名不了了之，國華路至今還是國華路！