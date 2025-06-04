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影／守護孩子一生的口腔健康 苗栗縣潔牙大賽今天登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
牙醫師以顯影藥水查看學童刷牙後的牙斑菌情況。記者胡蓬生／攝影
牙醫師以顯影藥水查看學童刷牙後的牙斑菌情況。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手苗栗縣牙醫師公會上午在文山國小活動中心舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」，全縣有8所國小、超過 80名學童參賽，希望大家從小養成守護牙齒健康的好習慣。苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均強調，目前仍推行貝氏刷牙法，當年一生推行口腔衛生教育及正確刷牙的貝氏醫師活了一百多歲，牙齒好壞影響人的壽命明顯可見。

這次比賽分為筆試測驗、潔牙技巧實作，牙菌斑顯示檢查「三大關」，希望學童透過「動腦加動手」的雙重挑戰，考驗孩子的潔牙知識，也希望他們能更強化實際刷牙技巧，幫助大家在日常生活中落實正確的潔牙步驟，會場同時安排潔牙海報評比、闖關遊戲，讓學童從小養成守護牙齒健康的好習慣。比賽中還有「福利」，需當場享用鳳梨酥等甜點，再檢視刷牙、潔牙的效果。

縣長鍾東錦也到場為小選手加油，他認為潔牙比賽不只是刷牙技術的展現，更要讓孩子從中理解「為什麼要刷牙」、「怎麼刷才有效」，從小扎根正確的生活習慣與健康態度。他特別感謝苗栗縣牙醫師公會全力相挺，出動12位專業牙醫師到場擔任指導老師與評審，提供豐富的器材與資源，讓孩子透過實際操作，體會潔牙的重要性，收穫滿滿的知識與信心。

教育處長葉芯慧表示，良好的口腔衛生要從小扎根，養成「餐後潔牙、使用含氟牙膏、避免含糖飲品、定期牙齒檢查」等正確習慣，這也是預防齲齒最關鍵的一步，感謝牙醫師公會的用心與專業投入，讓口腔健康教育不只在校園發芽，更能延伸至家庭日常，成為孩子一生受用的健康觀念。

學童配合「刷牙歌」分批進行筆試、使用牙線牙刷的技巧實作，最後接受牙醫師以顯影藥水查看刷牙後的牙斑菌情況。比賽分甲、乙組，兩組金牌學校將代表苗栗縣參加全國學童潔牙觀摩比賽，與全國的優秀隊伍同場競技、互相學習，攜手推動齲齒預防與口腔健康教育向下扎根。

衛生局長楊文志呼籲家長，把握政府提供的口腔保健福利，目前6歲以下兒童每半年可免費塗氟1次，6至 12歲學童享有第一大臼齒免費窩溝封填服務，都是預防蛀牙的好方法，鼓勵家長可多讓孩子利用這些資源，與學校、縣府合作，從現在開始守護學童一生的牙齒健康。

苗栗縣政府攜手苗栗縣牙醫師公會上午在苗栗市文山國小活動中心共同舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手苗栗縣牙醫師公會上午在苗栗市文山國小活動中心共同舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」。記者胡蓬生／攝影
牙醫師以顯影藥水查看參學童刷牙後的牙斑菌情況。記者胡蓬生／ 攝影
牙醫師以顯影藥水查看參學童刷牙後的牙斑菌情況。記者胡蓬生／ 攝影
參賽學童接受潔牙技巧實作的「關卡」。記者胡蓬生／攝影
參賽學童接受潔牙技巧實作的「關卡」。記者胡蓬生／攝影
參賽學童接受潔牙技巧實作的「關卡」考驗。記者胡蓬生／攝影
參賽學童接受潔牙技巧實作的「關卡」考驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）到場為小選手加油，他認為潔牙比賽不只是刷牙技術的展現，更要讓孩子從中理解「為什麼要刷牙」、「怎麼刷才有效」，從小扎根正確的生活習慣與口腔及牙齒健康的知識。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）到場為小選手加油，他認為潔牙比賽不只是刷牙技術的展現，更要讓孩子從中理解「為什麼要刷牙」、「怎麼刷才有效」，從小扎根正確的生活習慣與口腔及牙齒健康的知識。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦在會場為各校製作的潔牙海報評分。記者胡蓬生／攝影
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