影／守護孩子一生的口腔健康 苗栗縣潔牙大賽今天登場

苗栗縣政府攜手苗栗縣牙醫師公會上午在文山國小活動中心舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」，全縣有8所國小、超過 80名學童參賽，希望大家從小養成守護牙齒健康的好習慣。苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均強調，目前仍推行貝氏刷牙法，當年一生推行口腔衛生教育及正確刷牙的貝氏醫師活了一百多歲，牙齒好壞影響人的壽命明顯可見。

這次比賽分為筆試測驗、潔牙技巧實作，牙菌斑顯示檢查「三大關」，希望學童透過「動腦加動手」的雙重挑戰，考驗孩子的潔牙知識，也希望他們能更強化實際刷牙技巧，幫助大家在日常生活中落實正確的潔牙步驟，會場同時安排潔牙海報評比、闖關遊戲，讓學童從小養成守護牙齒健康的好習慣。比賽中還有「福利」，需當場享用鳳梨酥等甜點，再檢視刷牙、潔牙的效果。

縣長鍾東錦也到場為小選手加油，他認為潔牙比賽不只是刷牙技術的展現，更要讓孩子從中理解「為什麼要刷牙」、「怎麼刷才有效」，從小扎根正確的生活習慣與健康態度。他特別感謝苗栗縣牙醫師公會全力相挺，出動12位專業牙醫師到場擔任指導老師與評審，提供豐富的器材與資源，讓孩子透過實際操作，體會潔牙的重要性，收穫滿滿的知識與信心。

教育處長葉芯慧表示，良好的口腔衛生要從小扎根，養成「餐後潔牙、使用含氟牙膏、避免含糖飲品、定期牙齒檢查」等正確習慣，這也是預防齲齒最關鍵的一步，感謝牙醫師公會的用心與專業投入，讓口腔健康教育不只在校園發芽，更能延伸至家庭日常，成為孩子一生受用的健康觀念。

學童配合「刷牙歌」分批進行筆試、使用牙線牙刷的技巧實作，最後接受牙醫師以顯影藥水查看刷牙後的牙斑菌情況。比賽分甲、乙組，兩組金牌學校將代表苗栗縣參加全國學童潔牙觀摩比賽，與全國的優秀隊伍同場競技、互相學習，攜手推動齲齒預防與口腔健康教育向下扎根。