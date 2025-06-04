苗栗公家機關暑期工讀機會「秒殺」 鍾東錦：明年擴大辦理

苗栗縣暑期工讀搶手，公家機關今年釋出114個機會秒殺，315人報名，另50名私人單位名額，已有30名應徵，縣長鍾東錦要求明年擴大，難得的人生第一份工作，希望將來可以留人在苗栗服務。

苗栗縣公部門今年提供設籍苗栗並就讀大專院校學生114人工讀學習機會，4月8日起受理報名，吸引315人報名，經過審查後，已全部額滿；另有50名私部門，縣府補貼每人1個月6000元，提供18歲至29歲設籍苗栗，或就讀苗栗縣高中職、大專院校及研究所學生工讀，苗栗縣工業會窗口協助，廠部提供50個名額目前有30人應徵，相關資訊可上https://mcia.miaoli-youths.com/查詢。

暑期工讀熱門，鍾東錦要求縣府勞工及青年發展處明年擴大辦理，他表示，暑期工讀讓學子參與公部門事務，讓年輕人對公共事務有興趣，提高報考公務員意願，為苗栗留住好人才。

鍾東錦指出，暑期工讀可能是許多人生第一份工作，影響未來的人生發展，苗栗縣是農業大縣，明年由縣府補貼，農、漁會也能提供農業相關科系學生暑期工讀機會，產生對農業或農業管理的興趣，更能提供距離縣府較遠的南庄、三灣、通霄、苑裡等地就近工讀，啟發職涯規畫。

另外，工業會今年50周年，工業會今天啟動「璀燦50 再展風華」系列活動，9月13日在台灣中油公司紫園禮堂辦理「為勞工而唱卡拉OK比賽」，6月10日至7月31日受理報名；此外，「尋找老照片攝影展」11月29日至12月17日在縣府文化觀光局1樓展出，徵求1991年以前具故事性的產業相關照片與圖文，詳情可至工業會官網或粉專查詢。