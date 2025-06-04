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藝術家看過來！桃源美展報名至7月2日 第一名獲12萬元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立美術主辦「2025桃源美展」，培育國希望藉由活動內藝術人才，帶動國內藝文發展，這次以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵件類別。圖／桃園市兒美館提供
桃園市立美術主辦「2025桃源美展」，培育國希望藉由活動內藝術人才，帶動國內藝文發展，這次以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵件類別。圖／桃園市兒美館提供

桃園市立美術主辦「2025桃源美展」，培育國希望藉由活動內藝術人才，帶動國內藝文發展，這次以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵件類別，徵件已開跑，至7月2日下午4時於桃美館官方網站開放線上報名，頒發各類第1名「桃美獎」獎金12萬元，第2名獎金6萬元，第3名獎金4萬元，及不分類選出2名「年度特別獎」獎金12萬元。

桃源美展立基於桃園在地，是桃園歷史最為悠久的公辦藝術競賽，2018年由市立美術館接手改制後，改以每年主題輪替的方式徵件並遴選優質作品參與展出，以更聚焦的方式探索類別內的創新與實驗。今年第三度以「立體與影像多媒體類」為徵件主題，鼓勵除傳統美學藝術創作者外，新型態藝術作品也可參賽，並首次開放團體投件，讓更多不同領域的創作者們有更多創作平臺，展現自我美學實力。

透過年度分類徵件，遴選優質作品參與展出，這次參賽作品須為2023年1月1日以後創作，凡具中華民國國籍，或居住於中華民國並持有居留證明藝術創作者，均得參賽。

「2025桃源美展」參賽作品將經過初、複審二階段評選，通過初選的作品，預計今年10月於桃園展演中心盛大展出，經由複審評定出得獎作品，頒發各類第1名「桃美獎」獎金12萬元，第2名獎金6萬元，第3名獎金4萬元，及不分類選出2名「年度特別獎」獎金12萬元，頒予彰顯當代性或實驗性參賽作品。期盼藉由展覽吸引來自不同世代與多元背景的創作者，帶入當代的創作思維、持續探究與突破媒材疆界的可能性，並以豐富的題材、靈活的媒材表現，引動桃源美展豐沛的創作能量。

桃園市立美術主辦「2025桃源美展」，培育國希望藉由活動內藝術人才，帶動國內藝文發展，這次以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵件類別。圖／桃園市兒美館提供
桃園市立美術主辦「2025桃源美展」，培育國希望藉由活動內藝術人才，帶動國內藝文發展，這次以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵件類別。圖／桃園市兒美館提供

桃源 桃園 創作者

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