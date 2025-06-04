防新冠擴大部桃開開特診 兒科部深入育幼院強化防疫

衛福部桃園醫院這周起開新冠特別門診，兒科也針對近期新冠、流感等傳染病威脅兒童健康，部長李倩瑜率團隊到育幼院義診，同時加強社區防疫警覺。

部桃兒科表示，急診病童有增加趨勢，包括呼吸道融合病毒、肺炎黴漿菌、流感與新冠病毒等，加上氣溫升高，急性腸胃炎與腸病毒病例也迅速增加，對兒童健康構成極大挑戰。

李倩瑜為守護弱勢幼童健康，組成由兒科、牙科、護理及社工專跨領域團隊，規畫到桃園市各主要弱勢兒童服務機構義診，首站前往大園區育幼院，同時走入社區提供關懷。

李倩瑜表示，病毒高峰期對免疫力尚未成熟的幼童來說是高度風險時期，定期健康檢查與正確衛教格外重要。義診除為孩子們評估身體發展與健康，也有牙科醫師檢查牙齒狀況，還有塗氟預防齲齒開始，全面守護孩童健。

李倩瑜強調，早期發現、主動關懷，是守住健康的第一步。提醒家長與照護者應密切注意幼兒身體變化，若出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，應及早就醫，以免延誤病情。

部桃這周起加開新冠特別門診，醫院陳正斌先前受訪就表示，流感和新冠的臨床症狀十分類似，像是發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身疲倦等都可能出現，唯一較易區分的是流感患者通常肌肉痠痛較為明顯。

不少患者在家自行快篩後才就醫，也有病人在一般診所想做快篩卻不能如願，必須由醫師判斷是否需要快篩。部桃表示，特別門診會針對症狀安排快篩檢查，流感與新冠通常會一起篩檢。