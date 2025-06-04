幸福小蜜蜂移動餐車 竹市推共餐新模式 讓長輩幸福用餐

為讓長輩能幸福用餐，新竹市政府持續推動「幸福小蜜蜂」移動餐車服務。該計畫啟動至今成為全台唯一由公部門營運的移動共餐車，專門為缺乏廚房設施或人力資源的民間團體提供熱食支援。下半年將再開放21場次預約登記，鼓勵更多單位踴躍申請，讓更多市民享有營養、健康且充滿溫暖的共餐時光。

代理市長邱臣遠指出，為鼓勵長輩走出家門、與鄰里互動，今年「幸福小蜜蜂」餐車共規畫40場次服務量能。車內配備齊全，包括瓦斯爐、煎台、烤箱與冰桶，可一次現煮30份熱食，充分滿足社區共餐需求。

舊社樂活協會理事長朱倖儀表示，很開心成功預約到上半年服務場次，讓社區長輩們在享用豐盛熱食的同時，也擁有難得齊聚交流的機會。

社會處表示，截至5月底，「幸福小蜜蜂」114年度已完成14場次服務，累計服務人次達520人，今年特別與明新科技大學旅廚系展開產學合作，由師生到場現場烹調，並提供桌邊熱炒青菜服務，讓餐點更加美味豐富。活動中也積極促進青銀互動，鼓勵長輩走出家門、參與社會，透過世代間的交流與陪伴，營造溫馨友善的用餐氛圍，進一步促進社區融合與正向連結。