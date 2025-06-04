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苗縣府承認標線過失 50多張罰單收回

聯合報／ 記者范榮達賴香珊／連線報導
苗栗市為公路新增偏心左轉車道半個月惹議，縣府昨辦會勘，居民抱怨連連。記者范榮達／攝影
苗栗市為公路新增偏心左轉車道半個月惹議，縣府昨辦會勘，居民抱怨連連。記者范榮達／攝影

苗栗市為公路新增偏心左轉車道引來違規爭議，縣長鍾東錦昨承認有廠商或縣府有過失，已開單的50多張交通違規罰單由縣府收回處理，並要求完成配套標線標誌。另，南投國小周邊道路長期遭違停車輛占用，學童步行險象環生，即日起展開柔性勸導。

苗縣府在為公路新增7處偏心左轉車道及人行道等配置，民眾反映違規陷阱多、不利出入等。縣府交工處昨辦會勘，居民怨聲載道，認為直行車若沒有及早準備走內側車道，容易壓上槽化線違規。

交工處副處長許家誠、苗栗市公所主任秘書杜英嘉等人表示，為公路新增左轉道，設計理念是因過去雙線道，左轉車會擋住直行車造成回堵，且因左轉車流量不到直行車流量的15%，因此沒有配置左轉專用燈號，新標線初期，用路人可能不適應。會勘決議新增左轉燈號、直行提前標示等。

面對民怨不斷，鍾東錦說，為公路改善應配合進度逐段配置標誌標線，但工程卻是整段完成後，再畫標誌標線，衍生違規至前天有50多張，縣府收回處理，並函文警方輕微違規以勸導為主。

南投國小周邊違停 即起先勸導

此外，南投國小是南投市最大的國小，但周邊的文昌街、中學街等道路為單線雙向道，路寬僅約7公尺，兩側長期遭違停車輛占用，汽機車為閃避違停得跨越雙黃線或逆向行駛，家長不滿，學童步行通學得穿梭在車陣中，安全堪慮。

南投市公所前天邀集相關單位與居民會勘，經討論由警方先啟動違停柔性勸導，公所也配合針對違規停車熱點展開擴大宣導及勸導，希望讓車主適應、改善違停習慣，但必要時仍會依法告發，逐步還路於民。

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