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竹市停七停車場年底營運 婦幼車格小會調整

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市議員反映停七停車場部分婦幼車格過小，且現況外框還是藍色，而非慣用的粉色；停車格前類似黃色槽化線設計，看不出是人行空間。圖／議員林彥甫提供
竹市議員反映停七停車場部分婦幼車格過小，且現況外框還是藍色，而非慣用的粉色；停車格前類似黃色槽化線設計，看不出是人行空間。圖／議員林彥甫提供

新竹市政府爭取中央前瞻經費在西大路興建「停七」立體停車場，工程一波多折，多名議員昨質詢關切完工期程，並指停車格設計有瑕疵，也質疑機電設備是挪用而來？市府回應，停車場設置持續優化，將於年底營運，並強調是活化閒置機電設備，依法辦理。

新竹市西大路為通往市區與竹科重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。市府在西大路打造「停七」立體停車場，歷經工期落後解約、重啟續建後，最新工程進度97%。

市議員徐美惠說，停七停車場續建後原訂今年1月22日完工，但卻一延再延，到底何時才會啟用？市議員林彥甫也反映，停車場部分婦幼車格過小，且現況外框還是藍色，而非慣用的粉色，停車格前的黃色槽化線設計，看不出是人行空間，呼籲市府全面檢視改善。

議員楊玲宜則質疑，該停車場經費逾3億元卻未建置停管設備，竟然是拆除已建置完成的棒球場地下停車場停管設備，挪用至停七停車場，懷疑市府有減項發包，甚至是圖利廠商嫌疑。

交通處長倪茂榮說，停七停車場將完工，待使用執照與消防安檢通過，預計年底營運；婦幼車格標線顏色是依相關辦法畫設，但會依據議員建議調整車格尺寸、人行空間的黃色標線調整為綠色。

針對停管設備疑慮，交通處指出，停七停車場續建工程未包含停管設備，由於新竹棒球場地下停車場暫停營運，考量停管設備屬電子儀器，久未使用易故障損壞，因此移至停七停車場運用。

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