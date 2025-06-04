農地遭倒廢土積水恐成蚊子窩 桃園加快防治

桃園大湳淨水廠旁農地日前遭不肖廠商非法傾倒大量建築廢棄物，造成排水受阻、大量積水，民代憂心隨梅雨季節來臨，恐成病媒蚊孳生溫床。市府回應，經跨局處現場稽查未查獲孑孓孳生，針對類似場域，會召開聯繫會議討論，加快推動後續防治作業。

市議員余信憲說，大湳淨水廠旁農地屬一般農業用地，依法僅能從事農業相關用途，卻被違法業者傾倒建築垃圾與土石，不僅侵害農地功能更造成積水；案件雖已移送地檢署偵辦，但業者遲遲未提出清運計畫，他憂心連日降雨後，農地大量積水遲未排除，恐孳生病媒蚊，引發登革熱疫情。

余信憲認為，市府應跨局處整合、依法強制清運，避免讓非法廢棄物案件成為傳染病破口，尤其農地非法傾倒案在桃園日益嚴重，更要建立更完善的監控機制與快速處理SOP，避免濫倒事件重演。

都發局長江南志說，已將此案行為人移送地檢署，由於需要保存證據，現場剩餘土石還未能全面移除；衛生局長賈蔚說，衛生局將會同其他局處以破壞蓄水結構方式處理積水，降低病媒蚊傳播。

副市長蘇俊賓說，市府已召開聯繫會議討論，參考過往類似場域，由衛生局和環保局聯合防堵及預防積水水池登革熱發生，近期氣溫升高，將加快推動防治作業。