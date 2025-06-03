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宛如浪漫偶像劇！桃園消防猛男倒吊吻妻 分隊助灑水拍婚紗

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市消防局中路分隊隊員黃偉哲昨日與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，浪漫畫面吸引網友議論。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊隊員黃偉哲昨日與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，浪漫畫面吸引網友議論。記者周嘉茹／翻攝

桃園市消防局中路分隊昨被民眾目睹浪漫景象，一名隊員趁著休假時間與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，他穿著消防救助服「倒吊垂降」親吻妻子，2人還在水霧中深情凝望，其他同事也逗趣擺出「LOVE」字樣的動作參與拍攝，浪漫畫面曝光吸引上萬名網友按讚祝福。

中路分隊昨在臉書粉專PO文，表示隊員黃偉哲昨利用休假時間和未婚妻在分隊取景拍婚紗照，他穿著消防救助服「倒吊垂降」，帥氣親吻未婚妻，宛如蜘蛛人電影裡才會出現的經典場面就在中路分隊真實上演，希望大家一起為新人獻上最誠摯的祝福，攜手走進幸福人生的每個美好時刻。

拍婚紗照的消防員黃偉哲投入消防工作超過十年，救災救護經驗豐富，今年剛完成高強度的「救助訓」，上周端午節更代表消防局出戰市長盃龍舟賽，勇奪機關組亞軍。對此未婚妻感性表示「雖然擔心難免，但我真的很敬佩他勇氣與責任感，以身為消防員的另一半為榮」。

事後其未婚妻在社群平台寫下「划完龍舟隔天接著拍婚紗，神隊友總是能順利完成所有難事，也感謝分隊的弟兄們的幫忙拍婚紗」，照片曝光吸引近3萬人按讚，留言「恭喜你們！桃園消防真的讚」、「祝福新人長長久久，幸福平安」、「看著看著嘴角不知不覺跟著上揚」、「根本就是偶像劇」、「恭喜學長抱得美人歸」。

而拍攝當下也有不少民眾路過，將吸睛畫面拍下並上傳社群平台，寫下「路過看到消防隊在拍婚紗照，齁！灑水的時候超有宿命感」，吸引幾千人按讚直呼浪漫，紛紛為新人獻上祝福。

桃園市消防局中路分隊隊員昨借用場地拍婚紗照，同事們逗趣擺出「LOVE」字樣的動作參與拍攝，浪漫畫面吸引上萬名網友按讚祝福。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊隊員昨借用場地拍婚紗照，同事們逗趣擺出「LOVE」字樣的動作參與拍攝，浪漫畫面吸引上萬名網友按讚祝福。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊隊員黃偉哲昨日趁著休假時間，與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，他穿著消防救助服「倒吊垂降」親吻妻子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊隊員黃偉哲昨日趁著休假時間，與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，他穿著消防救助服「倒吊垂降」親吻妻子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊隊員黃偉哲昨日趁著休假時間，與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，2人在水霧中深情凝望擁吻，宛如偶像劇情節。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊隊員黃偉哲昨日趁著休假時間，與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，2人在水霧中深情凝望擁吻，宛如偶像劇情節。記者周嘉茹／翻攝

消防員 未婚妻 新人 婚紗照

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