宛如浪漫偶像劇！桃園消防猛男倒吊吻妻 分隊助灑水拍婚紗

桃園市消防局中路分隊昨被民眾目睹浪漫景象，一名隊員趁著休假時間與未婚妻借用分隊取景拍婚紗，他穿著消防救助服「倒吊垂降」親吻妻子，2人還在水霧中深情凝望，其他同事也逗趣擺出「LOVE」字樣的動作參與拍攝，浪漫畫面曝光吸引上萬名網友按讚祝福。

中路分隊昨在臉書粉專PO文，表示隊員黃偉哲昨利用休假時間和未婚妻在分隊取景拍婚紗照，他穿著消防救助服「倒吊垂降」，帥氣親吻未婚妻，宛如蜘蛛人電影裡才會出現的經典場面就在中路分隊真實上演，希望大家一起為新人獻上最誠摯的祝福，攜手走進幸福人生的每個美好時刻。

拍婚紗照的消防員黃偉哲投入消防工作超過十年，救災救護經驗豐富，今年剛完成高強度的「救助訓」，上周端午節更代表消防局出戰市長盃龍舟賽，勇奪機關組亞軍。對此未婚妻感性表示「雖然擔心難免，但我真的很敬佩他勇氣與責任感，以身為消防員的另一半為榮」。

事後其未婚妻在社群平台寫下「划完龍舟隔天接著拍婚紗，神隊友總是能順利完成所有難事，也感謝分隊的弟兄們的幫忙拍婚紗」，照片曝光吸引近3萬人按讚，留言「恭喜你們！桃園消防真的讚」、「祝福新人長長久久，幸福平安」、「看著看著嘴角不知不覺跟著上揚」、「根本就是偶像劇」、「恭喜學長抱得美人歸」。