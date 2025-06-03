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桃園好孕專車提升服務量能 合作車隊再擴大至8家

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園好孕專車上路1年多，市府持續擴大合作車隊，盼讓孕產婦更容易叫到車。本報資料照片
桃園好孕專車上路1年多，市府持續擴大合作車隊，盼讓孕產婦更容易叫到車。本報資料照片

桃園市政府「好孕專車」去年上路，每人補助9000元號稱全台最高。婦幼局今宣布，合作車隊除原有台灣大車隊、大都會車隊、新梅車隊、大文山車隊、合作車隊、新利達車隊與大豐車隊等7家業者，即起也將擴大納入和泰yoxi車隊，提升服務量能，盼讓孕產婦更容易叫得到車。

桃園好孕專車去年3月起開辦，民眾持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產前檢查即可獲車資補助，每趟次最高250元，總計補助9000元，但孕產婦卻常常「看得到叫不到」引發批評。

婦幼局長杜慈容表示，自去7月1日起，桃園好孕專車服務範圍已擴及基隆市、台北市、新北市與新竹縣市，目前共有超過1萬5000輛合作計程車投入服務，6月起，合作車隊也擴大納入和泰yoxi車隊。

為鼓勵更多計程車司機提高運能，好孕專車今年4月起每趟車資點數加成10%，單月完成100趟以上接送服務的司機，可獲得5000元獎勵金，盼透過實質獎勵，提升整體服務品質與運量，滿足更多孕產婦的交通需求。

市府配合好孕專車推出「一生好運卡」，杜慈容表示，凡孕產婦設籍桃園市，或配偶設籍桃園市的非本國籍孕產婦，符合資格者，皆可至「桃園育兒資源網」線上申請。

杜慈容表示，「一生好運卡」不僅有交通服務，更希望全面照顧孕產婦需求，市民可持卡至桃園市合作的藥妝通路、社區藥局、金牌好禮、金牌好店、觀光工廠等婦幼友善商家，出示卡片即可享桃園限定優惠，未來也將結合更多商家企業響應，打造孕產婦友善城市。

計程車司機 桃園

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